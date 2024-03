Desallotgen i enderroquen definitivament L’Obrera

Punt final. Els Mossos d’Esquadra s’han desplegat aquest dimecres a primera hora per fer efectiu el desallotjament de L’Obrera a Sabadell. Després de diversos mesos d’incertesa al voltant de la data, aquest 13 de març ha començat l’enderrocament de l’edifici, situat a l’avinguda de Barberà.

L’espai estava ocupat des de l’any 2015 i en les darreres setmanes la pressió sobre l’equipament havia augmentat, amb diferents avisos sobre un desnonament que al final s’ha consumat aquest dimecres. En aquests moments, continuen els treballs per enderrocar l’edifici, que es trobava buit en el moment d’iniciar l’actuació, segons fonts policials.

Per tal de dur a terme l’operatiu, coordinat amb el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), els carrers de l’entorn de L’Obrera han quedat tallats, amb un ampli dispositiu que bloqueja els accessos. L’entitat ha fet una piulada a les xarxes socials expressant la seva “ràbia”. En les pròximes hores, s’espera que L’Obrera emeti un comunicat per respondre a l’acció. Per la seva banda, l’Ajuntament de Sabadell ha evitat pronunciar-se sobre els fets, tot i que fonts municipals van apuntar fa algunes setmanes que el desallotjament era una decisió judicial i que el consistori “acatava les decisions judicials”.

Els carrers estan tallats, els Mossos bloquegen els accessos i l’excavadora destrueix L’Obrera. La ràbia ens bull la sang.

Ja estem organitzades per donar resposta. Estiguem totes atentes a les xarxes! pic.twitter.com/90mO21EmY0 — L’Obrera (@l_obrera) March 13, 2024

Un intent el passat 6 de novembre

El passat 6 de novembre era la data assenyalada per al primer intent de desallotjament, que va acabar aturat. El procés es va activar fa cinc anys, amb Cajamar com a propietari de l’espai i principal demandant. Posteriorment, es va accelerar amb la compra de l’edifici per part de la constructora Nedax, actual propietari.

Ja durant el mes de gener, el Centre Social va anunciar a través d’un comunicat que tornava a estar sota una nova ordre de desallotjament, amb data oberta. La decisió va ser criticada per l’entitat, que ho considerava “una eina abusiva i covarda”. Finalment, aquest dimecres s’ha fet efectiva l’ordre.

Què és L’Obrera?

L’1 de maig del 2015 L’Obrera obria les seves portes. L’espai iniciava el seu recorregut amb l’ocupació d’un antic edifici abandonat de l’avinguda de Barberà. Durant aquests anys, el centre social ha ofert una gran varietat d’activitats als veïns de l’Eixample i voltants: el gimnàs popular Rukeli, una escola d’idiomes o un hort comunitari en són alguns exemples.

Un llarg procés

El procés de desallotjament ha arribat després d’anys de negociacions. Reunions entre l’Obrera, Nedax i Ajuntament que no han arribat a bon port. Des de l’Obrera s’ha acusat repetidament Nedax d’oferir “un ús de l’immoble a preu incert sempre que s’abandonés l’espai durant un temps indefinit” i també s’assenyalava a l’Ajuntament per no proposar alternatives i votar en contra en una moció que es va presentar al ple sobre el futur de l’equipament.