Data oberta pel desallotjament de L’Obrera

El Centre Social L’Obrera torna a estar sota una nova ordre de desallotjament. Aquesta vegada, però, l’avís arriba amb data oberta, una decisió que l’entitat considera “una eina abusiva i covarda”. A través d’un comunicat fet públic aquesta setmana, lamenten que, des del passat dilluns, els Mossos d’Esquadra “podran desallotjar-nos en qualsevol moment” per tal que el propietari de l’immoble “pugui ensorrar l’edifici amb l’únic i declarat objectiu d’especular”.

🧨❤️‍🔥COMUNICAT PÚBLIC EN RELACIÓ AL NOU DESALLOTJAMENT AMD DATA OBERTA 🧨❤️‍🔥 pic.twitter.com/YT8gKBkSGI — L’Obrera (@l_obrera) January 22, 2024

Així, alerten que quedaran sense espai físic diferents activitats de caràcter social, educatiu, esportiu i altres àmbits que es desenvolupen fins ara a l’espai. “Centenars de persones -moltes d’elles enviades pels Serveis Socials de l’Ajuntament- quedaran desproveïdes d’un dels principals espais de la seva quotidianitat”, denuncien en el text publicat a les xarxes socials, en què reivindiquen que l’esperit del moviment continua “més viu que mai” a pesar de l’últim avís judicial.

Una qüestió “en mans judicials”

Per la seva banda, fonts municipals remarquen que el desallotjament és una decisió judicial i que el consistori “acata les decisions judicials”. Les citades veus recorden que, en el seu moment, l’Ajuntament ja va mediar i “no van acceptar la proposta de la propietat”. En aquest punt, doncs, el consistori considera que la situació queda en mans judicials.

La nova ordre arriba després que el passat 6 de novembre més de 400 persones es concentressin davant de L’Obrera, després de tot un cap de setmana d’activitats, per impedir el desallotjament que estava previst per aquell dia. Per això creuen que la nova ordre s’ha dictat amb data oberta, “l’única manera en què els agents interessats podran fer-nos fora sense haver d’enfrontar-se a la nostra classe disposada a resistir”, recalquen en el text.

El col·lectiu ha convocat una manifestació davant de l’edifici, a l’avinguda de Barberà, 142, el dia en què es faci efectiu el desallotjament. Aquest mitjà ha intentat contactar amb la propietat de l’immoble, en mans de Grupo Nedax, per ara sense rebre resposta.