FOTOS | Aturen el desallotjament de l’Obrera

Totes les mirades a primera hora estaven posades aquest dilluns en l’Obrera. El 6 de novembre era la data assenyalada per al primer intent de desallotjament, després de vuit anys d’activitat a l’edifici. El procés es va activar ara en fa cinc, amb Cajamar com a propietari de l’espai i principal demandant. Posteriorment, es va accelerar amb la compra de l’edifici per part de la constructora Nedax, actual propietari.

Abans de l’hora fixada, cap a les 9 del matí, tres unitats de la Policia Municipal han tallat el carrer, un fet que ha fet aflorar en un primer moment els nervis. Els crits i les reivindicacions s’han anat reproduint entre els presents, que han fregat el mig miler de persones. Un cop superada la “calma tensa” de la matinal, fonts de l’associcació han anunciat que el desallotjament no es farà efectiu aquest dilluns en no presentar-se cap comitiva judicial.

⚠️Últim esforç! 🎇La policia no ha aparegut! #EnsQuedemAlBarri! ❗Però cal assegurar fins les 14:00h que acabi el termini o aparegui la comitiva! 🍾Desconvoquem la manifestació de la tarda però convoquem amb musiqueta i piscilabis aquesta darrera empenta davant L’Obrera! pic.twitter.com/JzylNwEsUb — L’Obrera (@l_obrera) November 6, 2023

L’indret s’ha llevat ple de gent per mostrar la seva oposició al desallotjament, que s’havia d’efectuar a partir de les 9.15 hores. De fet, almenys un centenar de persones han passat la nit a l’edifici i amb la sortida del sol han anat arribant més manifestants per mostrar la seva solidaritat amb l’Obrera. Totes elles han omplert la zona, a l’avinguda de Barberà i el carrer de Sant Sebastià, ocupant els accessos de l’equipament.

Activitats durant el cap de setmana

Des de l’Obrera fa mesos que preparen el desallotjament. Tot un procés que ha viscut aquest passat cap de setmana un punt clau amb les jornades ‘No Passaran’. Un seguit d’activitats lúdiques, esportives i culturals per mobilitzar el barri i la ciutat abans de la cita.

Els esdeveniments han atret en les últimes hores centenars de persones al centre social, sobretot el diumenge al vespre amb l’entrenament organitzat per Abner Lloveras i un pòdcast amb Joel Díaz i Manel Vidal. Posteriorment, es va celebrar un sopar popular i es va habilitar l’espai perquè qui ho volgués es pogués quedar a dormir.

Què és l’Obrera?

L’1 de maig del 2015 l’Obrera obria les seves portes. L’espai iniciava el seu recorregut amb l’ocupació d’un antic edifici abandonat de l’avinguda de Barberà. Durant aquests anys, el centre social ha ofert una gran varietat d’activitats a les veïnes de l’Eixample i voltants: el gimnàs popular Rukeli, una escola d’idiomes o un hort comunitari en són alguns exemples.

Un llarg procés

El procés de desallotjament estava previst que arribés després d’anys de negociacions. Reunions entre l’Obrera, Nedax i Ajuntament que no han arribat a bon port. Des de l’Obrera s’acusa Nedax d’oferir “un ús de l’immoble a preu incert sempre que s’abandonés l’espai durant un temps indefinit” i també s’assenyala a l’Ajuntament per “no proposar alternatives reals i votar en contra en una moció presentada al ple”.

Per la seva banda, fonts municipals recorden que l’Ajuntament va executar tasques de mediació, facilitant una reunió entre l’Obrera i la propietat. En aquesta asseguren que els propietaris de l’edifici van oferir un nou local als membres de l’espai, proposta que des del centre social es va rebutjar.

L’Obrera ha reiterat que no hi ha cap intenció d’abandonar l’espai. Immoble que porten ocupant des de l’1 de maig del 2015. Des que es va anunciar la voluntat de desallotjar l’espai, les mobilitzacions i activitats de rebuig a la decisió s’han anat succeint.