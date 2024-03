La Crida avisa: el mural de Treze a L’Obrera està en perill

El desallotjament i enderroc parcial del centre social autogestionat L’Obrera, ocupat des de feia nou anys, el passat dimecres, ha deixat al descobert un mural de l’artista sabadellenc Guillem Vivas Pérez, Treze, que va morir el 2018.

Ara, la Crida per Sabadell reclama al Govern que “protegeixi el llegat” de l’artista i conservi aquesta obra inèdita com a bé cultural, complint d’aquesta forma amb una moció presentada per aquest partit i aprovada el maig de 2021 que instava el consistori a protegir el llegat artístic del grafiter. “Des del col·lectiu s’ha treballat molt per salvaguardar aquest mural durant anys i, ara, tot i l’enderrocament sorpresa de la setmana passada, la paret que conté la seva obra ha quedat intacta”, assegura la formació alternativa.

La regidora Aurora Murillo subratlla que “a totes les ciutats europees on trobem la seva obra s’està promocionant i, aquí, la deixem enderrocar”. La Crida denuncia la situació que s’ha produit a L’Obrera i afirma que “la visió del PSC de què és art i cultura esdevé elitista i sectària”.