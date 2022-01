Els amics de ‘Treze’ reivindiquen el seu llegat a Sabadell

Encara que l’any 2018, la ciutat va perdre un dels artistes amb més projecció internacional a causa d’un càncer, el llegat de Guillem Vivas Pérez (1986-2018), més conegut com a Treze, encara llueix als carrers i façanes de Sabadell. Un dels llocs on l’artista va estendre més la seva creativitat, entre altres punts del planeta, on la seva obra es custodia dins d’emplaçament privilegiat d’exposició per al grafiti.

El passat 26 de gener es complien 4 anys de la mort de ‘Treze‘, i per això, Carol Cuevas, companya de vida de l’artista, ha organitzat una iniciativa de restauració de la seva obra. Des d’abans de les 12 del migdia, la Carol i d’altres amics, s’han reunit a la plaça de Barcelona (Eixampla), “per a completar una feina minuciosa”. Cuevas, per això, té alguna facilitat al seu abast “en conèixer els colors precisos que Treze va utilitzar en el seu moment”. Un dels elements més complicats perquè l’obra conservi el seu traç original.

Per altra banda, en altres murals, on la degradació de la pintura està molt més avançada, “el treball de restauració necessita noves capes” – afirma Cuevas -, que varien segons la figura original. “Una grafiï es pot conservar fins a quinze anys s’hi si treballa de forma recurrent”, afegeix l’artista. En l’obra de la plaça de Barcelona, la qual Treze preferia no anomenar, la pèrdua de l’obra original és notable. Fins i tot, la firma – l’any 2017 – comença a esvair-se.

Des de la Crida, grup municipal que ha acompanyat a l’artista en la jornada d’avui, no dubten que “el caràcter efímer de l’obra de Treze” és irreversible, encara que “és incomprensible que no es protegeixi el seu llegat”. En el ple municipal del passat mes de maig, el grup va presentar una moció per tal de conservar les obres de l’artista a la ciutat. Encara que va prosperar amb els vots a favor de la majoria dels grups, denuncien “que el projecte encara no s’ha posat en marxa”.