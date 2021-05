Sabadell protegirà el llegat de l'artista Treze a la ciutat

El ple municipal de Sabadell ha tirat endavant una moció, presentada La Crida per Sabadell, per protegir el llegat artístic del grafiter Treze, Guillem Vivas Pérez. L'Ajuntament es compromet a valorar l’estat de cada obra que hi ha actualment a la ciutat i a determinar el millor mètode de conservació en cada cas.

També s'ha aprovat fer una aposta institucional "perquè la Sabadell s'incorpori al mapa internacional de l'art urbà, a través de projectes sociocomunitaris que aportin a la ciutat un creixement del teixit sociocomunitari". Tots els grups municipals hi han votat a favor, a excepció de Junts per Sabadell, que s'ha abstingut, al·legant que "la mesura requereix un debat en profunditat per dotar l'art urbà de transcendència, on participin artistes, acadèmia, institucions responsables d'espai públic, de cultura i de museus".

Mort el 2018, Treze va pintar més d’una vintena de parets a la ciutat. Tot i això, cinc d’elles ja no es conserven. Arreu del món hi ha obres de l'artista: a la ciutat d’Istanbul, amb un dels murals més grans que ha pintat, Mural Istanbul Festival; a la italiana Murello, amb l’Sketchmate Urban Art Festival 2017; a Milà, amb l'Amazing Day; a Glasgow, amb el Yardworks; o a Beirut, amb la decoració del O1NE Beirut.

