ENQUESTA | Creus que s’ha de canviar el model del restaurant de la Mola?

El futur de l’històric restaurant La Mola, al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac, és incert. El negoci, situat des de fa 57 anys al recinte del monestir, funciona amb una adjudicació de la Diputació de Barcelona a uns restauradors privats. Després de diversos concursos consecutius guanyats per la mateixa empresa, la darrera concessió establia una explotació per a cinc anys improrrogables.

Gemma Gimferrer, actual gestora, va fer un crit d’auxili la setmana passada per una situació d’incertesa que demana que es pugui concretar. Per la seva banda, la Diputació avisa que l’objectiu és repensar el model d’explotació de l’espai, ajustant-lo a la normativa europea vigent.

En aquest escenari, els visitants han mostrar la seva preocupació els últims dies. Què creus que s’ha de fer amb el servei de restauració? Cal mantenir-lo com està? Apostaries per un canvi? Quines experiències has tingut al cim de la muntanya vallesana? L’afluència creixent en les darreres dècades és un dels arguments per justificar el replantejament per part de l’administració.