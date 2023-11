La incertesa sobrevola la Mola: “Està en risc el patrimoni i l’entorn”

La Mola és un dels indrets més icònics del Vallès Occidental. Ara, la incertesa envolta el massís pel futur del restaurant que hi ha al cim, segons ha advertit Gemma Gimferrer, gestora de l’espai gastronòmic. El febrer de l’any que ve, en menys de quatre mesos, s’haurà de renovar la concessió a l’emplaçament, que s’atorga cada cinc anys. La manca d’informació concreta sobre els plans de la Diputació de Barcelona, encarregada de la prestació, ha despertat la inquietud de la família, que fa més de cinc dècades que hi treballen.

De moment, l’organisme supramunicipal ha assenyalat que està estudiant amb administracions i agents del territori el model que definirà el futur de l’entorn de la Mola, al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac. El Parc ocupa 13.694 hectàrees protegides i rep més 300.000 visitants a l’any. La Diputació ha confirmat que la concessió finalitza a principis de l’any 2024 i considera que “és improrrogable d’acord amb les bases i els contractes”, segons ha anunciat en un comunicat aquest dijous.

Paral·lelament, Gimferrer reivindica que la seva tasca no només es basa a donar menjar als excursionistes que pugen a la muntanya, sinó també a garantir la preservació de l’entorn i del patrimoni. Per això, avisa que si es tanca la instal·lació o es canvia el model d’explotació pot contribuir a la “degradació” de l’espai i la “destrucció” de bona part del patrimoni. “Ningú netejarà ni baixarà les restes generades, que ara fem nosaltres”, alerta. La logística per fer arribar els productes a més de 1.000 metres d’altitud no és fàcil -es fa amb burros- i l’actual responsable demana concreció a l’administració per definir com ha de ser el servei.

“Sóc la Gemma de La Mola

Ens ha arribat q la @diba no té intenció de renovar la concessió de La Mola. Com ja sabeu, nosaltres fa 57 anys que estem a La Mola, no només donant menjar, sinó també cuidant de l’entorn i del patrimoni (…)” Espero q es quedi en rumor.

Tot el suport! pic.twitter.com/yBymru1qhw — Josep Rull i Andreu 🎗 (@joseprull) November 1, 2023

Gimferrer ha demanat suport polític per garantir el futur d’un emplaçament que compta amb el monestir del segle X. L’escenari, encara amb incògnites per resoldre sobre què passarà en els pròxims mesos, ha despertat l’interès i la preocupació de diferents figures de diversos àmbits. També entre la ciutadania que visita habitualment la muntanya.

Actualment, el servei d’hostaleria dona feina a una vintena de persones que hi treballen. Per ara, la Diputació de Barcelona està estudiant diferents possibilitats per continuar amb l’oferta de restauració i que sigui compatible amb la normativa vigent, aportant seguretat jurídica i adequat a les normatives vigents. L’edifici històric del monestir romànic inclou, a més de l’espai de restauració, visites guiades i altres activitats d’interpretació i de lleure, gestionats amb un contracte de concessió de l’any 2018, darrer cop que es va renovar.

Reunió properament

En el comunicat, la corporació afirma que treballarà “amb el màxim consens” amb els ajuntaments del territori en el marc del Consell Coordinador del Parc, que es reunirà properament. Aquest òrgan té com a objectiu garantir la participació i col·laboració en la gestió de l’espai protegit de les diferents administracions públiques amb competències específiques en aquest àmbit territorial i de les organitzacions professionals o específiques directament interessades en la gestió de l’espai natura.

El restaurant la Mola, amb capacitat per a un centenar d’assistents, forma part de l’edifici històric del monestir romànic de Sant Llorenç del Munt, situat al cim més alt del parc natural. Des del restaurant, es gaudeix d’una de les vistes més espectaculars sobre gran part de Catalunya, gràcies als 1.104 metres d’altura en què està situat.