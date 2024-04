Anar amb bicicleta per Sabadell suposa un exercici complicat a alguns punts, amb trams en què els carrils bici s’acaben i obliguen el ciclista a circular al costat dels vehicles de motor. Els usuaris més habituals de la ciutat adverteixen que cal millorar algunes zones per connectar millor cada via.

Pugem a la bicicleta i pedalem per Sabadell per veure quines situacions trobem a la via pública. L’experiència mostra una realitat que passa desapercebuda per a molts ciutadans, des d’una òptica menys coneguda.

Vídeo gravat per Victor Castillo: