Circular amb bicicleta per Sabadell esdevé una cursa d’obstacles diària per a molts ciclistes. A pesar de les accions a la ciutat en pro d’una mobilitat sostenible en els últims anys, en general els usuaris consideren que les actuacions són insuficients i apunten, sobretot, la necessitat de millorar la seva seguretat.

A Sabadell hi ha uns 55 quilòmetres de carrils pedalables -inclosos carrils bici en calçada i en vorera, àmbits compartits amb vianants en la zona centre, l’eix 30 central i el camí del Ripoll-. En l’última dècada, la xarxa ha experimentat un creixement de més d’un 30%, integrant-se en el paisatge urbà. Els nous carrils han anat arribant també als barris, per a teixir un mapa que hauria de connectar qualsevol punt. En aquest sentit, està en marxa la construcció de la via pedalable a la de carretera BV-1240 entre Sabadell i Matadepera i també la que unirà Sabadell i Terrassa per l’N-150, una de les més reclamades pels ciclistes. Tots els col·lectius i usuaris consultats coincideixen en el diagnòstic: Sabadell encara té deures per fer. “Cal traslladar la teoria a la pràctica”, expressen.

Què diuen els ciclistes?

D’una banda, els ciclistes lamenten que no hi hagi una connexió de punta a punta de Sabadell, amb un plantejament més integral de la xarxa. Això dificulta els trajectes, amb recorreguts que en molts casos queden interromputs i que obliguen a circular per carrers i carreteres al costat de vehicles de motor. “És complex, perquè els carrils s’han anat fent en èpoques diferents i això fa que cadascun d’ells estigui fet d’una manera. Alguns encara no estan senyalitzats, com en el tram a prop de l’Escola Creu Alta, on no hi ha cap senyal horitzontal ni vertical, tot i que apareix en el mapa de l’Ajuntament”, analitza la sabadellenca Dani Marinova, usuària i membre en els últims anys de Bicicleta Club Catalunya.

La ciutat és plena d’exemples on el risc és elevat, també per a vianants: a l’avinguda de l’Alcalde Moix, a tocar de la plaça d’Espanya, el carril en paral·lel s’acaba de forma abrupta; a l’avinguda de Matadepera, en direcció cap a la Roureda, el carril bici passa just per davant de la parada de l’autobús i, més avall, mostra desperfectes considerables; a la ronda Maiols, en el tram que passa de Sabadell cap a Sant Quize, les bicicletes han de travessar un carril de sortida de l’autopista. Circumstàncies, algunes complicades de salvar, que obliguen el ciclista a fer un exercici de valentia constant.

Carrils on conviuen bicis i cotxes

En aquest sentit, els que es desplacen habitualment pedalant per la ciutat sostenen que hi ha trams que es consideren carrils bici on realment només es pinta una bicicleta a terra, però sense donar garanties. “No hi ha semàfors específics ni senyals concrets de prioritat”, explica el Marcos, que considera que aquestes vies mixtes -o de prioritat invertida– generen conflictes a l’hora d’ordenar el trànsit. Marinova assenyala també l’eix impulsat el passat mandat que cobreix el trajecte de Can Deu fins a Barberà. “No hi ha un carril independent. Hi ha bicicleta pintada a la calçada, però no té un espai propi. No es pot considerar un carril bici”, assevera.

L’aparcament, repte pendent

Un dels darrers punts de debat és la qüestió de l’aparcament. Els usuaris reclamen una millor infraestructura per poder estacionar les bicicletes, ja que molts cops s’han de deixar lligades en fanals o arbres per evitar robatoris. “El que fa que no hi hagi més gent agafant la bicicleta és que no hi ha aparcament de llarga durada. És una dificultat afegida. A València, per exemple, han apostat molt per trobar petites solucions en cada barri per assegurar llocs propers i segurs per deixar la bici a la nit”, sosté Marinova, que proposa que als aparcaments municipals es puguin llogar també places de bicicleta per a aquells que no disposen d’un garatge o espai propi. “Seria un bon començament, encara insuficient, però serviria per a millorar”, tanca.

“Ampliarem la xarxa”

Per la seva banda, fonts municipals remarquen que des de l’Ajuntament s’ha fet una aposta clara per facilitar i promoure l’ús de la bicicleta, fent-la compatible amb el transport públic i el vehicle privat. En aquest sentit, sostenen que s’ha anat adequant la senyalització per incloure la bicicleta en la xarxa viària 30, incloent-hi l’Eix Central de Sud a Nord i augmentant alhora l’oferta d’aparcaments.

“Estem ampliant també la xarxa ciclable. Hem fet la connexió amb Sant Quirze i estem fent el nou carril bici entre Sabadell i Terrassa. I els nous projectes de reurbanització contemplen, sempre que és possible, nous carrils bici o millores en els existents”, reiteren, defensant que l’impuls de la bicicleta és una línia d’acció fonamental, en la qual el govern local continuarà avançant.

Baixada de l’accidentalitat a Sabadell

Amb tot, en els últims anys, sigui per la consciència dels ciclistes o per les millores de seguretat en els carrils, els accidents amb bicicletes implicades a Sabadell s’han reduït. Per primer cop, el 2022 es van situar per sota de la cinquantena (43), 24 menys que un any abans.

Una possible explicació és el Protocol d’assetjament a ciclistes publicat el 2022. El document desenvolupa l’actuació davant d’infraccions que afecten a la circulació segura de ciclistes, dels considerats com a assetjaments de conductors de vehicles, així com el procediment policial. El protocol estableix que anualment s’incorporarà a les memòries de Policia les infraccions d’aquest tipus relacionades amb ciclistes, sigui amb denúncia anònima, denúncia voluntària per a l’inici d’un procediment de sanció administrativa i denúncia penal quan les conductes tenen un resultat de lesions pel ciclista. Al llarg del mateix any, últim amb dades disponibles, es van rebre per aquest canal tres denúncies, que van ser gestionades amb els infractors.

La situació a la via pública desperta la prudència dels ciclistes. El Fulgencio Cánovas, per exemple, va agafar por a circular per la trama urbana després de patir un accident per culpa d’un conductor que es va fugar del lloc, amb ell greument ferit. “L’agafo només amb una ruta que vagi pel carril bici del meu barri. Et sents desprotegit, com si estiguessis a un videojoc, rodejat de cotxes i motos que no saps com reaccionaran. Després de l’accident intento agafar-la el mínim possible per tram de ciutat”, expressa.

Un Bicing a Sabadell?

El seu testimoni i el de la resta de membres del col·lectiu mostra que encara hi ha feina per fer. Sobre això, el ple del passat dilluns va aprovar la moció d’Esquerra Republicana sobre l’arribada d’un Bicing a Sabadell. El partit espera que el servei pugui entrar en funcionament durant aquest mandat, abans del 2027. Sembla evident que encara hi ha feina per adaptar la ciutat a la circulació de bicicletes.