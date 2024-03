Un Bicing a Sabadell?

El debat sobre el model de mobilitat a Sabadell continua obert. Sobre això, Esquerra Republicana ha presentat aquest divendres una de les seves propostes, que presentarà en forma de moció en el pròxim ple del dilluns: la implementació d’un Bicing a la ciutat.

Els republicans proposen al Govern local que estudiï l’arribada del servei de bicicletes mecàniques i elèctriques sota demanda, que obligaria a millorar el teixit de vies pedalables a la ciutat, plantejant una xarxa més sòlida, més enllà de carrils bici sense un recorregut independent. En aquest sentit, la infraestructura també obligaria a col·locar zones d’estacionament en diferents indrets, un projecte que el partit reclama que s’executi abans del 2027.

Sabadell, un entorn idoni

“Sabadell, per orografia i relleu, és una ciutat ideal per a implementar un Bicing”, ha explicat el regidor republicà i geògraf urbanista Santi Valls. En aquest sentit, ha apuntat que l’arribada del servei públic tindria un gran impacte en la mobilitat, la salut de la ciutadania, però també des d’un punt de vista econòmic. “Cada euro que s’hi inverteix en genera entre 1,37 i 1,72, un fet que ho fa plenament rendible”, ha manifestat en roda de premsa.

En la mateixa línia, el regidor i portaveu Gabriel Fernàndez ha apuntat a una planificació de nou mesos per analitzar la seva posada en marxa, abans del final de l’actual mandat. “Són uns terminis raonables que depenen de la voluntat política”, ha expressat.

El text proposa que el Govern municipal es comprometi a millorar la infraestructura ciclista de la ciutat per garantir alhora la seguretat dels ciclistes. Amb tot, però, no s’ha detallat el nombre de bicicletes que s’haurien de posar en circulació, així com tampoc els nous trams on construir carrils pedalables, tot i que Valls ha assenyalat el sud de Sabadell com una de les zones amb més necessitats per a explicar la iniciativa.