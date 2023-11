Sabadell i la bicicleta, un repte pendent

Millorar la mobilitat amb bicicleta i oferir una major continuïtat a la xarxa pedalable és un dels reptes urbanístics als quals s’enfronta actualment l’Ajuntament de Sabadell. Si l’any 2019 les dades mostraven que diàriament només un 0,4% dels sabadellencs utilitzava la bicicleta, és a dir uns 3.200 ciutadans, les últimes dades-novembre del 2020-xifren aquesta dada en 9.336 usuaris, el que suposa un 1,4%. Unes dades que des del consistori es volen millorar. És per això que els últims anys els diferents governs de la ciutat han intentat implementar mesures per afavorir l’ús de la bicicleta.

Un dels més recents va ser el Pla Director de la Bicicleta, impulsat pel govern del quadripartit. Aquest es va presentar el novembre del 2018 i formava part del Pla de Mandat 2016-2019 dins del Compromís per l’Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible de Sabadell. La xarxa proposava construir 8 eixos que en total haurien de sumar 70 km de longitud, dels quals 15 km es correspondrien a la xarxa existent en aquell moment. Per tant, es pretenia fer 55 km nous, concretament 34 km segregats en calçada, 8 km compartits amb vehicle privat, 6 amb solucions mixtes i 7 compartits amb els vianants. Per acabar, també volia pacificar la ciutat amb major senyalització i creació de zones límit a 30 km/h. El pla s’havia d’executar entre el 2018-2020 i es calculava un cost d’inversió i manteniment d’uns 11,6 milions (sense IVA). Així i tot, el projecte mai es va completar del tot.

Amb el canvi de govern i l’entrada del PSC el maig del 2019 es van implementar noves polítiques al respecte. En aquesta línia la ciutat ha experimentat una millora en els últims anys, sent la xarxa pedalable un dels millors exemples, amb un creixement d’un 36% de carrils exclusius per a bicicletes des del 2016, passant de 37 km a 51,76 km. A més a més, l’Ajuntament acaba de rebre una subvenció de 4.928 milions d’euros del Ministeri de Transports Mobilitat i Agenda Urbana corresponent a la segona convocatòria del Programa per a la implantació de les zones de baixes emissions (ZBE) i la transformació sostenible de l’espai urbà. Una part d’aquests, tal com han assegurat des del consistori, es destinaran a projectes com el del carril bici que connectarà Sabadell i Terrassa per l’N-150-projecte que actualment es troba estancat-, la millora d’accessibilitat i seguretat d’itineraris per a vianants i ciclistes a la Gran Via i Raval d’Amàlia o un nou carril bici al carrer de l’Alcalde Ribé, entre altres.

Des del consistori la tinenta d’alcaldessa Àrea d’Espai Urbà, Acció Territorial i Participació, Mar Molina, considera que “els projectes existents i els acabats demostren una aposta clara per la bicicleta”. Pel que fa a la connexió entre Sabadell i Terrassa, Molina confia en el fet que “sigui un projecte que marqui la comunicació entre ambdues ciutats”, ja que “la mobilitat sostenible és un dels reptes que se’ns presenta a totes les ciutats i estem entomant en coordinació amb altres municipis”.

On són els carrils bici?

Així i tot, encara queden problemàtiques per a afrontar. I és que, segons l’últim pla de mobilitat urbana elaborat per l’Ajuntament, la major part dels carrils bici existents se situen al nord-oest de la ciutat. Fet que no coincideix amb els principals centres generadors i atractors de viatges i que tampoc es desenvolupa eficientment al centre o al sud del municipi. Una situació que es vincula amb carrils bici inconnexos en diferents punts de la ciutat o trams que deriven en espais transitats per vehicles o vianants i que ha generat queixes entre els usuaris de la bicicleta.

Preguntant al consistori la resposta és que s’està treballant per “tenir una ciutat cada cop més adaptada a la mobilitat sostenible”, tot tenint en compte la connexió dels carrils ja existents i la seva evolució en funcionament.

On aparcar la bici

Pel que fa a la seguretat, Sabadell també té deures pendents. I és que malgrat que el Pla Director de la Bicicleta contemplava la possibilitat de construir aparcaments de bicicletes més moderns, la iniciativa no es va acabar implementant. D’aquesta manera trobem que, avui en dia, la ciutat disposa de 308 punts d’ancoratge amb una capacitat per 2.814 unitats, segons informa l’Ajuntament.

Un fet que des del col·lectiu La Sàrria consideren que influeix en els ciclistes: “hi ha molta gent que no agafa la bicicleta per por que se la robin, amb millors espais estem segurs que la ciutat tindria més usuaris”, afirmen. Per recollir aquesta i altres opinions Sabadell compta amb la Taula de Mobilitat, òrgan de participació i debat ciutadà en què els sabadellencs poden aportar idees i assessorar el consistori.