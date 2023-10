Acaben part de les obres de la ‘nova’ Gran Via

Les diverses obres de la Gran Via es van acabant, com és ara el cas de les que s’han fet al carrer d’Antoni Forrellad, a la Creu Alta, entre la plaça d’Espanya i la carretera de Prats. S’hi han invertit uns 450.000 euros principalment per renovar la vorera, l’arbrat i crear un carril bici, que es preveu que tingui continuïtat, al nord, cap al que també s’ha de fer al carrer de l’Alcalde Ribé. Els treballs van començar a finals del passat mes de gener i s’han allargat fins al principi de la tardor. Tot i que s’ha obert el tram d’obres a vianants i ciclistes, encara queden algunes coses per acabar, com algun parterre, temes de cablejat i acabar de retirar tanques d’obra.

Entre alguns veïns consultats, la sensació és que les obres han suposat “un rentat de cara” del carrer, tal com defineix Encarna Valera, més que aportar una gran novetat. “Tampoc ha canviat tant”, opina .És més crític Antonio Ruiz, que creu que “el canvi està malament o no està acabat”, diu expressament, per lamentar que “falta fer la meitat de la vorera”, ja que només s’ha actuat en la banda més pròxima a la Gran Via, i no a la que toca als edificis, perquè aquesta part s’ha reaprofitat.

Ruz creu que està bé que hi hagi algun arbre més que abans, mentre que Valera “en posaria més” perquè té la sensació que en aquest carrer, “i a tot arreu, n’estan traient molts”. Al tram del carrer d’Antoni Forrellad que s’han fet obres hi ha algun escocell ple de ciment, per exemple.



Tram final

La desena d’obres que s’han iniciat a la Gran Via aquest 2023 ja han acabat o estan a punt de fer-ho. De nord a sud, Antoni Forrellad ha acabat en els darrers dies; les del pas de vianants del Taulí són les primeres que van començar i acabar, abans de l’estiu; també ja fa diverses setmanes que es van acabar les obres i s’ha reobert la placeta de Calassanç Duran. Continuen les obres del carrer de Quevedo (Artèxtil) i les de la Gran Via – Rambla – avinguda de Barberà estan acabades a l’espera que es plantin els arbres i s’omplin les jardineres, que són les coses que estan pendents. En aquesta zona, ben a prop, ja estan en marxa les obres per eliminar el pas de vianants soterrat entre els carrers de Sant Pau i Buxeda, i després es traurà el que hi ha entre Sol i Sardà. D’altra banda, fa poc que han començat les obres de la ronda d’Orient, al tram del tanatori, entre el carrer de Calassanç Duran i el de Xaloc. Un projecte ja es va dir des del principi que es faria el 2024, i és el de naturalitzar l’espai exterior de Fira Sabadell.

En total, les obres de la Gran Via tenen un pressupost de 3,9 milions d’euros un 75% dels quals finançats pels fons europeus Next Generation, segons l’Ajuntament.