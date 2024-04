CaixaBank guanya 1.005 milions fins al març, un 17,5% més

El Grup CaixaBank va obtenir un benefici net atribuït de 1.005 milions d’euros en el primer trimestre de l’any, davant dels 855 milions del mateix període del 2023, fet que suposa un increment del 17,5%, gràcies a la seva fortalesa financera i comercial, que li ha permès continuar donant suport a famílies i empreses.

El Grup CaixaBank dona servei a 20,1 milions de clients a través d’una xarxa que supera les 4.100 oficines a Espanya i Portugal i compta amb més de 600.000 milions d’euros en actius.

Gonzalo Gortázar, conseller delegat, ha subratllat que “en un context en què l’economia espanyola continua mostrant forta resiliència, a CaixaBank hem començat l’any 2024 amb bona activitat comercial, millores generalitzades de quotes de mercat i mantenint uns sòlids nivells de rendibilitat i eficiència”.

El conseller delegat ha remarcat que “en aquests tres primers mesos de l’any CaixaBank ha registrat 1.135 milions en impostos -493 corresponen a l’impost a la banca, un 32% més que l’any anterior-, una xifra que supera el benefici obtingut en aquest període”.

Evolució del compte de resultats

El compte de resultats de CaixaBank del primer trimestre del 2024, que presenta un creixement de tots els marges, reflecteix la fortalesa de l’entitat i una bona dinàmica del negoci, amb increments en la nova producció de crèdit i amb subscripcions netes positives en productes d’estalvi, en un context de contenció dels tipus d’interès.

Així, el marge brut, en taxa interanual, puja un 12,7%, fins als 3.496 milions, gràcies a l’increment del marge d’interessos (+27,4%), que recull l’impacte de la nova producció i l’entorn de tipus d’interès.

Els ingressos per serveis (gestió patrimonial, assegurances de protecció i comissions bancàries) pugen en el primer trimestre a 1.197 milions d’euros, un 1,3% respecte al mateix període del 2023 per un augment de l’activitat. El creixement dels ingressos per gestió patrimonial (+15,8%) i les assegurances de protecció (+6,9%) compensen el descens de les comissions bancàries (-10,8%) que inclou entre altres factors el volum més baix de comissions per manteniment de comptes corrents.

Amb tot això, la rendibilitat sobre fons propis (ROE) assoleix el 13,4% a finals de març i la ràtio d’eficiència torna a millorar fins a situar-se en el 40,3%.