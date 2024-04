El PSC demana crear 10.000 places més tant a FP com a escoles bressol a Catalunya

El PSC vol crear 10.000 places públiques tant a les escoles bressol com a centres de Formació Professional (FP) a Catalunya. És la proposta electoral doble en matèria d’educació que ha presentat el diputat al Parlament i tinent d’alcaldessa Pol Gibert, en roda de premsa a l’Ajuntament de Sabadell. El socialista s’ha basat en els resultats dels informes PISA per parlar de “dècada perduda” en polítiques educatives. Alhora, ha instat a augmentar-ne el pressupost, segons ha afirmat “el segon més baix per darrere de Navarra”.

L’increment de places a les escoles bressol s’hauria d’aplicar en diàleg amb els ajuntaments. És una mesura, ha assenyalat, clau per a “l’equitat i la conciliació”. Pel que fa a l’augment de places d’FP, ha ressaltat que cal que vagi acompanyat d’una reformulació perquè l’oferta educativa s’ajusti a la demanda empresarial.

Falta de diàleg entre Sabadell i Educació

No hi ha diàleg entre l’Ajuntament i el departament d’Educació, segons ha denunciat Gibert. “La fredor” marca la relació entre institucions, que haurien de treballar plegades perquè equipaments públics i i polítiques educatives a la ciutat funcionessin millor. “No hi ha voluntat de col·laborar per part de la conselleria”, ha insistit el diputat i tinent d’alcaldessa.

En relació amb aquesta falta de comunicació, ha lamentat l’encallament d’alguns projectes a la ciutat, com el Virolet, la pressió a l’hora de matricular-se al barri de la Creu Alta i “la decadència” a les instal·lacions de l’institut Ribot i Serra.