Ricard Ustrell s’aparta temporalment d”El matí de Catalunya Ràdio’

El periodista sabadellenc Ricard Ustrell ha anunciat aquesta setmana que s’aparta temporalment d’El matí de Catalunya Ràdio per un motiu ben especial. El presentador del matinal radiofònic ha estat pare per segona vegada, tal com ha mostrat a través de les xarxes socials.

“Ha nascut en Joan i no podem estar més feliços!”, ha expressat en una publicació a Instagram. “Ens retrobarem ben aviat”, confirma després d’anunciar la retirada momentània dels micròfons. Ustrell ha confirmat que continuaran emetent Col·lapse fins al 15 de juny.