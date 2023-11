El passat dilluns, una patrulla de la Policia Municipal es va acostar fins a un camió que es trobava aturat al lateral de la Gran Via de Sabadell. Allà va tenir lloc una actuació històrica, que ha acabat amb el decomís més important en la història del cos local. La Policia va requisar finalment un total de 315 quilos d’haixix. En un primer moment, fonts municipals havien informat d’una quantitat propera als 100 quilos, amb la investigació encara oberta.

L’actuació es va iniciar el passat dilluns, quan es va rebre l’avís per la presència del tràiler aturat al lateral de la Gran Via, just davant de l’hospital Taulí, que afectava la circulació. La sorpresa va arribar quan es va començar la inspecció del vehicle, on es van trobar els 315 quilos d’haixix.

La intervenció va acabar amb la detenció d’una persona -el conductor del camió- per un presumpte delicte contra la salut pública i el decomís de l’haixix.

Quan els agents es van dirigir on estava el vehicle aturat, van comprovar que en sortia una forta olor d’haixix i van demanar la intervenció de la unitat canina K9. Fruit de la inspecció, s’hi van trobar multitud de tubs metàl·lics. A l’interior d’aquests i també en parts de l’estructura del camió es on s’han localitzat grans quantitats d’aquesta substància.