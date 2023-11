La Crida critica que el Govern “s’ha negat” a respondre’ls 100 preguntes sobre els pressupostos

La Crida per Sabadell va fer arribar la setmana passada al govern municipal un centenar de preguntes sobre els canvis en els pressupostos del 2024. “Per sorpresa, aquest dimecres, el govern municipal ens va contestar que no ens respondrien cap de les nostres preguntes i que en tot cas les féssim arribar pel mecanisme habitual dels grups municipals: entrar una pregunta, tot i que el procés habitual preveu que això es demori entre dos mesos i un any”, ha reblat Anna Lara, número 1 de la formació anticapitalista en una roda de premsa aquest dijous. El que el grup municipal ha titllat d’un exercici d'”opacitat i manca de transparència”. Fonts del govern municipal han sortit al pas i han apuntat que “els membres de la Crida han tingut dues reunions sobre pressupost on fer les preguntes, i han optat per fer-les a posteriori i per escrit“.

La Crida ja té previst fer una ronda de consultes per saber què ha passat amb les preguntes de la resta de grups que n’han formulat: “Si aquesta manca de resposta és generalitzada, vol dir una cosa; i si afecta només la Crida, en vol dir una altra”, ha afegit Lara. La regidora, que ha lamentat la falta d’informació per fiscalitzar els pressupostos a 48 hores del ple, ha sospitat que “el problema no és el mecanisme”, sinó que “hi ha alguna pregunta que el govern municipal no volen respondre”.