Nova prova de sirenes per risc químic al Vallès Occidental

Les proves de sirenes de risc químic continuen en marxa. Després de la del passat 18 d’octubre, Protecció Civil prepara una segona prova a la demarcació de Barcelona. Està previst que sigui el pròxim dimecres, 15 de novembre, i afectarà les comarques del Barcelonès, Baix Llobregat i Vallès Occidental.

Els municipis on s’escoltaran les sirenes són: Barcelona, l’Hospitalet de Llobregat, Cornellà de Llobregat, el Prat de Llobregat, Viladecans, Sant Boi de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Feliu de Llobregat, Santa Coloma de Cervelló, Sant Andreu de la Barca, Castellbisbal, Martorell, Abrera, Olesa de Montserrat i Terrassa. A Rubí (polígon industrial Rubí Sud), El Papiol i Sant Cugat del Vallès també es poden sentir les sirenes de pobles veïns, tot i que aquestes localitats no tenen cap sirena instal·lada en el seu terme municipal.

Per a què serveix?

Les sirenes de risc químic són el sistema d’avís a la ciutadania previst en els plans de protecció civil per emergències químiques quan un accident químic és greu i pot afectar la població.

La finalitat del sistema d’avisos és la d’alertar a la població situada a la zona vulnerable, de la manera més ràpida possible, de l’existència d’un accident en una indústria o instal·lació i que, en conseqüència, cal que adoptin les mesures preestablertes de confinament o evacuació (si fos necessari).

L’entorn de Sabadell

A Sabadell, tres fàbriques amb un alt risc químic són a tocar de la ciutat. Barberà, Santa Perpètua i Polinyà són la seu d’empreses que manipulen materials perillosos, sustàncies tòxiques o inflamable com els àcids clorhídrics i fòrmic. Estan en plantes amb sistemes de seguretat que, en el dia a dia, no suposen cap perill per als veïns. Així i tot, sempre hi ha la possibilitat que es produeixi un incident greu –un incendi, una explosió– que generi un núvol tòxic.