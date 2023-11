El Sabadell busca el punt d’inflexió en el Johan Cruyff davant un filial en ratxa

Situació límit. El Sabadell necessita trencar la seva nefasta dinàmica de cinc derrotes consecutives aquest dissabte (17.30 h) al Johan Cruyff davant d’un Barcelona At. que travessa el seu millor moment: ha sumat els 12 últims punts i vol assaltar el lideratge del grup. L’exarlequinat Pau Víctor, pitxtiti del filial, serà un altre dels al·licients d’un duel que pot marcar un punt d’inflexió arlequinat o un nou canvi de rumb en l’àrea esportiva.

Conscient d’aquesta situació, Gerard Bofill ha utilitzat un discurs més contundent en la roda de premsa de prèvia, fins i tot amb respostes curtes a diverses qüestions. “No ha canviat la filosofia, només em centro en el dia a dia, continuem amb la mateixa dinàmica de treball i concentrats per guanyar. Si hi haurà retocs? Hem d’analitzar les baixes, el rival i, evidentment, hi haurà canvis”. Sobre un possible canvi de sistema, també s’ha mostrat escèptic: “Potser hauríem de fer més entrenaments a porta tancada… Som professionals, ja es veurà”.

A partir d’aquí, un missatge clar i prou potent: “En aquest punt, hem de deixar de victimitzar-nos i magnificar el rival. És moment d’estar units i treure la valentia i el caràcter que necessita l’equip. Hem de creure-hi més que mai en tot això que estem fent, en el nostre potencial i talent”. Tampoc ha volgut donar excessiva importància a les baixes del filial blaugrana pel Mundial sub-17. “Penso que si tingués tots els jugadors disponibles, a l’onze només hi hauria un canvi”.

A les baixes ja conegudes s’hi sumen Pablo Monroy, que es perdrà el que resta de temporada per la seva greu lesió al genoll, i Beitia, qui només pateix una sobrecàrrega i estarà contra el Lugo. En el capítol de retorns, destaquen Alberto Sánchez, Toni Herrero i Fran Callejón. També Raúl Baena està en plenitud i podria ser la gran novetat a l’onze. El jove Marc Marruecos repetirà convocatòria.

A un punt del lideratge

Després d’un inici irregular, el Barcelona At. s’ha posicionat a la zona de privilegi, a un punt del lideratge. Al Johan Cruyff no ha perdut, però ha cedit dos empats i les tres victòries han estat per la mínima: Real Unión (2-1), Teuel (1-0) i Osasuna Promesas (2-1), amb un gol a última hora de Marc Guiu, una de les baixes pel Mundial sub-17. Van esgarrapar un empat, Fuenlabrada (2-2) i Celta Fortuna (1-1). L’àrbitre serà Pablo Monterrubio Torres (Comitè aragonès), que s’estrena aquesta temporada a Primera Federació.

Podria igualar la pitjor ratxa de fa 20 anys

Si el Sabadell cau al Johan Cruyff, igualarà la nefasta ratxa de sis derrotes consecutives del tram final de la temporada 2003/04 a Segona B, en la qual va evitar el descens a Tercera en el ‘play-out’ davant el Peña Sport navarrès. L’últim antecedent amb cinc derrotes és l’inici de la temporada 20/21 a Segona A. Fins i tot en la darrera etapa a Primera Divisió (86/88) mai es van perdre més de quatre partits seguits en tota la lliga.