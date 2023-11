Pau Víctor, d’ídol a enemic: “El Sabadell té potencial per estar més amunt”

Fa només uns mesos, era gairebé un ídol per a l’afició del Centre d’Esports. L’aportació ofensiva de Pau Víctor (7 gols i diverses assistències) va ser fonamental, fent un tàndem magnífic amb Cristian Herrera, per assolir la permanència a Primera Federació. Ara, el jove davanter santcugatenc serà el principal enemic aquest dissabte (17.30 h) en el partit del Johan Cruyff com a màxim golejador del Barcelona At. i del grup amb sis dianes.

A l’estiu va sorprendre la seva decisió d’acceptar una cessió del Girona, amb el qual va fer la pretemporada, al filial blaugrana perquè tot apuntava a algun club de màxim nivell de Primera Federació o el salt al futbol professional: es parlava d’ofertes de Segona A. De moment, el temps li està donant la raó perquè s’ha convertit en una peça cabdal per a Rafa Márquez i fins i tot va figurar en una convocatòria del primer equip.

Enfrontar-se al Sabadell, reconeix Pau Víctor, en declaracions fetes als mitjans oficials del FC Barcelona, “serà especial perquè allà vaig viure una gran temporada. Arribarà en una situació difícil, però penso que té plantilla i potencial per estar més amunt. Jo espero la millor versió del Sabadell i coneixent el club, la ciutat i la seva afició, mai se’l pot donar per mort. Serà un partit competit”.

Primer gol arlequinat al Johan Cruyff

Pau Víctor ja suma sis dianes amb la samarreta blaugrana. Curiosament, en el Johan Cruyff va celebrar el seu primer gol d’arlequinat la passada temporada en un inapel·lable 1-4. Després en vindrien sis més durant tota la temporada. El Sabadell arribava també en una posició delicada, després de dues derrotes contundents amb Gabri a la banqueta, i va oferir un autèntic recital. Alberto Fernández, Moha Keita i Juan Delgado van completar la festa arlequinada.

L’actual tècnic del Centre d’Esports, Gerard Bofill, té un parentesc familiar amb el Pau, i en parlava a la roda de premsa prèvia al partit: “Hem compartit taula moltes vegades des de petit i és una persona molt compromesa i un jugador increïble. El fet de conèixer els seus punts forts ens beneficia. Hem estudiat com marcar-lo i contrarestar-ho”, ha explicat.