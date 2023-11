Una sabadellenca sense mobilitat als dits podrà teclejar un ordinador gràcies a la innovació

El Govern invertirà 375 milions d’euros dels fons europeus Next Generation en 765 infraestructures i projectes socials fins el 2026. Les grans xifres dels projectes finançats pel Departament de Drets Socials amb aquests fons, han estat presentades aquest divendres pel president Pere Aragonès en un acte al Born Centre de Cultura i Memòria.

En innovació, un dels projectes és el de la Fundació iSocial, d’ortesis úniques com els punters per teclejar l’ordinador de l’Anna, una noia sabadellenca que es va quedar sense mobilitat als dits a causa d’un accident quan viatjava de passatgera d’una moto el passat novembre del 2022 a la ciutat.

En paral·lel, en el marc d’aquest seguit actuacions, a la vegueria de Barcelona -Baix Llobregat, Barcelonès, Maresme, Vallès Occidental i el Vallès Oriental-, el Departament de Drets Socials preveu invertir 153,7 milions d’euros en un total de 233 projectes. La conselleria té previst fer actes arreu de Catalunya en els propers mesos per presentar les iniciatives receptores dels fons a cada vegueria.

Punters per prendre apunts després d’un greu accident

Anna Franch és una noia de 21 anys veïna de Sabadell que al novembre de 2022 va patir un greu accident de trànsit a l’avinguda de la Concòrdia. Anava d’acompanyant en una motocicleta, i quan el conductor va fer una accelerada ella va caure enrere. Quatre vertebres es van esmicolar, i una d’elles va impactar contra la medul·la i li va provocar una lesió medul·lar completa.

“Va ser el moment més dur de la nostra vida”, recorda la seva mare, Angy Diestro, que va rebre una trucada de matinada de la Vall d’Hebron en què se li explicava que la seva filla estava en estat greu al centre barceloní i que ho tenia difícil per superar les ferides. Tretze dies a l’UCI i un mes i mig a planta van donar pas a un trasllat a l’Institut Guttmann, on ha estat fins el passat 31 d’octubre fent rehabilitació.

Amb paràlisi de tronc cap avall i sense mobilitat als dits, un dels objectius passava per dotar-la d’autonomia, motiu pel qual li han dissenyat uns estris específicament per a les seves necessitats amb impressores 3D. Es tracta d’unes ajudes funcionals, o ortesis, darrere les quals hi ha la Fundació iSocial.

“No podia escriure a l’ordinador i em van dissenyar uns punters que puc enganxar-me a la mà i que em permeten picar el teclat, i també han creat un aparell per obrir el maquillatge”, explica la jove. Té previst començar els estudis de Teràpia Ocupacional a Terrassa, on cada dia l’hauran de dur en cotxe els pares. “Pensava en com podria prendre apunts, m’angoixava, i aquests estris m’ajudaran molt”, afirma.

Tecnologia 3D

Toni Codina, director de la Fundació iSocial, explica que la tecnologia 3D els permet fabricar “petites peces de plàstic amb un cost molt baix que faciliten la vida diària” de les persones amb algun tipus de necessitat de suport. Codina subratlla que es tracta d’ajuts funcionals “personalitzats, únics i singulars, perquè s’adapten a la necessitat de cada persona” i posa un altre exemple, la d’una forquilla totalment adaptada a la mà d’una persona amb dificultats per menjar.

El director de la fundació indica que a Catalunya hi ha més de 100.000 persones amb dificultats motrius d’algun tipus a causa d’una discapacitat, malaltia o accident i afegeix que el projecte beneficiari dels fons europeus vol desplegar a tot el territori un servei de disseny i fabricació d’adaptacions funcionals.

1 milió d’euros

L’abast del projecte, que rebrà prop d’1 milió d’euros, inclou el disseny operatiu del servei, l’adquisició d’equipament per al disseny i impressió 3D i la posada en marxa d’una prova pilot amb la Fundació Ampans i l’Institut Guttmann.

A l’Anna, la tecnologia d’impressió en 3D li ha obert les portes a fer tasques per a les quals fins ara depenia plenament de l’entorn. Espera que, amb el temps i a mesura que detecti més necessitats, es puguin trobar noves solucions per a fer més senzill el seu dia a dia i el del seu voltant, que assegura que s’ha bolcat en ella, tant la família com els amics.