De Sabadell al món, el country solidari de Sílvia Calsina

Prop de 150 persones s’han reunit aquest dissabte al matí per ballar country. El lloc escollit ha estat la plaça de l’Argub i el motiu un de ben solidari, recaptar diners per a infants que pateixen una malaltia greu. Tot en una iniciativa impulsada per la sabadellenca Sílvia Calsina i la fundació Make A Wish, entitat que ajuda famílies i infants malalts perquè compleixin les seves il·lusions.

“Keep on living”

El projecte va ser pensat per Calsina, qui en un primer moment va crear un ball per dedicar-li a una amiga que va morir de càncer. La coreografia va triomfar i una escola de dansa de Madrid li va proposar convertir-la en una flashmob per a Make a Wish.”Estic molt feliç poder ajudar i dedicar-li el ball a la meva amiga i a una bona causa”, ha explicat Calsina. “La solidaritat de la gent és espectacular i estic molt orgullosa del que estem aconseguint”, ha afegit.

Des de Make a Wish les sensacions també han estat molt positives. “Estem molt agraïts per aquesta col·laboració, rebre aquesta manera de propostes ens ajuda moltíssim i sempre és gratificant”, ha explicat una de les voluntàries, Ana Yuste.

El ball, anomenat Keep on living, s’ha celebrat paral·lelament a Saragossa, Madrid i València pel mateix motiu solidari. A Sabadell els organitzadors han preparat una samarreta solidària a un preu de 15 €, una rifa i esperen obtenir entre 2.000 i 3.000 €.