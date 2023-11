Detinguts per destrossar cotxes aparcats al carrer de matinada

Nou episodi de vandalisme a Sabadell. Dos individus de 24 anys van ser detinguts el passat divendres per un delicte de danys a vuit vehicles que es trobaven aparcats a la zona. Els fets van passar de matinada, al carrer de Corneli Nepós, a Can Rull, on la Policia Municipal va arrestar els dos joves.

Els agents van detenir els individus quan es trobaven en evident estat d’embriaguesa. En el succés hi van actuar dues unitats de la Policia Municipal. Es tracta d’una conducta que s’ha repetit en els últims mesos a Sabadell. De fet, fa només una setmana cinc persones van ser identificades per causar danys en vehicles aparcats al pàrquing del carrer de la Creueta, al Centre.