Acte vandàlic al Centre: cinc identificats per causar danys en un cotxe aparcat

Cinc ocupants d’un turisme van ser identificats diumenge a la nit per un presumpte delicte de danys intencionats a un vehicle que estava estacionat a la zona. Els fets van passar poc abans de les 11 de la nit al carrer de Creueta, al Centre de Sabadell, fins on es van desplaçar dues unitats de la Policia Municipal.

Després de la identificació, els agents van procedir a realitzar la prova d’alcoholèmia al conductor del cotxe en el qual van aturar els joves. El noi, de 22 anys, va donar positiu amb una taxa de 0,93 mg/l.

Els agents van realitzar les corresponents diligències judicials per un presumpte delicte contra la seguretat viària, per conduir sota la influència de begudes alcohòliques, i diligències per un presumpte delicte de danys. El vehicle on viatjaven els cinc individus va ser traslladat a dependències municipals.