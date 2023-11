Es manté el compàs d’espera al CE Sabadell: les decisions, pendents dels inversors

La notícia és que no hi ha notícia. Almenys, de manera oficial. Les últimes hores han estat intenses a la Nova Creu Alta i també a Londres, on ha viatjat el president del Centre d’Esports, Pau Morilla-Giner, a cavall dels seus temes professionals i els contactes amb els nous inversors que haurien d’injectar diners per afrontar l’anunciada revolució al club per sortir del pou. De fet, totes les decisions estan pendents de rebre el vistiplau econòmic d’aquest grup d’inversors que s’incorporarien al conglomerat inicial que ja capitanejava el mateix Morilla-Giner. Com ja vam explicar, es tractaria d’una partida extra i no tindria res a veure amb la possible venda del club, una operació que ha quedat aturada de moment.

Ara mateix, la situació és d’absoluta incertesa sobre el timming dels diferents fronts oberts. El tema més clar, a falta de confirmació, seria el del nou director esportiu. L’acord amb el gallec Carlos Rosende és total i només faltaria la llum verda per part del grup inversor. A partir d’aquí, tot apunta a un efecte dominó: destitució de Jaume Milá -amb possible roda de premsa per acomiadar-se- i presentació de Rosende, qui tindria com a màxima prioritat l’elecció de l’entrenador.

Incògnita a la banqueta

De totes maneres, no es descarta res i si en les pròximes hores no s’ha pogut tancar cap moviment de manera oficial, Gerard Bofill dirigirà la sessió d’aquest dimecres a Sant Oleguer per començar a preparar el partit contra el Lugo. Com a mínim, una situació peculiar tenint en compte que no se sap qui s’asseurà diumenge a la banqueta. Tampoc es descarta l’opció del mateix Bofill. Altres fonts pròximes al Consell asseguren que hi haurà un nou tècnic contra l’equip de Pedro Munitis i un dels que més sona a les travesses és Óscar Cano, precisament per ser l’escollit per Rosende en el projecte del Deportivo de la Coruña.

Anteriorment, va destacar per la seva feina al Castellón, mantenint una línia gairebé paral·lela al Sabadell d’Antonio Hidalgo: salvació a Segona B, ascens a Marbella i Segona Divisió A. El club intenta mantenir una línia de coherència en totes les decisions, però el temps, sobretot en l’àrea esportiva, juga en contra. Un altre tema serien els canvis que s’han de produir en diferents àmbits de l’estructura del club com el Consell d’Administració.