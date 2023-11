Revolució a l’àrea esportiva i mercat d’hivern, l’antídot del Sabadell contra la crisi

Només han passat dotze jornades i el Centre d’Esports afronta el segon terratrèmol esportiu d’una temporada que s’ha convertit, fins ara, en un autèntic malson. La desfeta del Johan Cruff, amb l’històric rècord negatiu dels tres gols encaixats en els primers 12 minuts, va tenir l’afegit del fanalet vermell després de l’empat del Sestao a Tarragona, una situació que no es donava, a la tercera categoria del futbol estatal, des de fa 17 anys (temporada 2005/06).

Les sis derrotes consecutives, el ‘7 de 36’ global, els 23 gols encaixats, el desgavell tàctic i la tensió que es respira en l’entorn obliguen a un nou gir de timó. De totes maneres, el club no s’ho planteja com un simple canvi de peces sinó que vol anar més enllà en les seves decisions. És a dir, el relleu a la direcció esportiva i la banqueta estarà lligat a una revolució que també significa la implicació de nous inversors al grup actual que capitaneja Pau Morilla–Giner amb l’objectiu d’afrontar el mercat d’hivern amb garanties i reforçar una plantilla que, com s’ha comprovat, ofereix greus deficiències en la seva confecció.

Alguns d’aquests possibles nous inversors -seria una aportació per enfortir el múscul econòmic i no per la compra del club- ja es van deixar veure a la llotja del Johan Cruyff dissabte passat. El president arlequinat, que viu enganxat al mòbil les últimes hores, intenta captar-los per la causa i poder tenir opcions d’evitar el cataclisme del descens a Segona Federació i, d’aquesta manera, afrontar amb més arguments les possibles negociacions amb diferents grups inversors interessats en el club en el futur a Primera Federació.

Carlos Rosende , nova peça clau

Amb cautela i sense precipitar-se. Aquest és el missatge que arriba des del club. El mateix dissabte van disparar-se els contactes que ja s’havien activat fa uns dies en previsió de l’actual escenari. El primer gran pas afecta a la direcció esportiva. A les pròximes hores es farà oficial la destitució de Jaume Milà, qui no ha pogut redreçar la nau amb la seva aposta personal a la banqueta després de substituir Miki Lladó -els 7 punts encara són seus- per Gerard Bofill.

Si no es trenquen les negociacions -només queden petits serrells per tancar-, l’escollit és el gallec Carlos Rosende. Com va avançar el Diari de Sabadell era una de les opcions més fermes. D’un perfil també molt jove (35 anys), ha encapçalat la secretaria tècnica del Deportivo de la Coruña les dues últimes temporades després de treballar anteriorment en la parcel·la de captació del club amb notable èxit. L’exigència era màxima i el Depor va accedir els dos anys al play-off d’ascens a Segona Divisió A, però es va quedar sense el premi de l’ascens. En la primera ocasió, li van sobrar 7 minuts davant l’Albacete.

En la seva etapa al Deportivo, els tècnics de Carlos Rosende van ser Borja Jiménez, ara al Leganés i líder destacat de Segona A, i Óscar Cano, un entrenador contrastat i amb una llarga experiència a banquetes com Alcoyano, Castellón -en dura competència amb el Sabadell- o Badajoz entre altres. Va sortir de mala manera del Depor, destituït a dues jornades pel final de la lliga regular per desavinences amb la cúpula del club que també van afectar l’àrea esportiva.

Seria Óscar Cano també l’aposta de Rosende pel Sabadell? En aquest cas, s’obren moltes incògnites. La decisió haurà de ser ràpida i també anirà lligada al factor econòmic. De moment, la sessió d’aquest dilluns, al Complex Esportiu Olímpia, encara ha estat dirigida per Gerard Bofill. El club, per una qüestió de respecte, vol fer els passos de manera coherent. Aquest dimarts la plantilla té l’habitual jornada de descans i tot apunta que serà el dia clau per comunicar de manera oficial les diferents decisions, és a dir les sortides i entrades. Almenys la del director esportiu. El tema de l’entrenador es podria demorar una mica més, però la idea és que estigui a Sabadell el dimecres per començar a preparar el partit de diumenge contra el Lugo de Pedro Munitis. S’iniciarà una nova etapa.