El Sabadell prepara un nou escenari esportiu per evitar el cataclisme

La derrota al Johan Cruyff, sisena consecutiva, i, sobretot les sensacions que va oferir l’equip en uns primers 12 minuts d’autèntica vergonya en què va encaixar un humiliant 3-0, han abocat el club a un nou terratrèmol que tindrà com a principals damnificats, el director esportiu, Jaume Mila, i la seva aposta per la banqueta, el tècnic Gerard Bofill, qui no ha sumat cap punt en els cinc partits dirigits.

El ‘7 de 36’ global, un registre negatiu inèdit en la història d’ençà que les victòries valen tres punts, deixa el Sabadell enfonsat a la cua de la taula amb 7 punts, Fins i tot podria ser el fanalet vermell després de l’empat del Teruel a Tarazona. També caldrà estar atent al resultat del Sestao a Tarragona.

Oficialment, encara no s’ha produït cap moviment. Continuen les converses i reunions internes entre la cúpula del Consell, amb el president Pau Morilla–Giner al capdavant. Tot apunta cap a la mateixa direcció i s’hauria d’anunciar a les pròximes hores: la doble destitució de Jaume Milà i Gerard Bofill. A partir d’aquí, s’obre un escenari decisiu. Quines seran les noves peces de l’àrea esportiva per evitar el cataclisme? El club ja va mantenir diferents contactes previs durant la setmana passada com a previsió i ara serà el moment d’activar-los.

Diferents vies

És evident que serà una aposta de fora. Les vies són molt diverses i també dispars. Ara mateix, en una situació tan delicada, moltes veus apunten per l’experiència i l’ofici a la banqueta, és a dir un tècnic amb un bagatge important a la categoria i que s’hagi trobat en batalles d’aquesta envergadura. Un nom que podria encaixar és el de l’exjugador arlequinat César Ferrando, qui va dirigir La Nucía a les últimes tres temporades, amb dos ascensos i una filosofia basada en la solidesa i consistència defensiva, ara tan necessària. Segons ha pogut saber el Diari de Sabadell, Ferrando estaria disposat a acceptar el repte si li plantegen.

Entrenadors d’un perfil semblant que també han circulat en algunes travesses són Ramón Moya o Raúl Agné. En una altra dimensió d’estil de joc estaria el nom de Jordi López, també exjugador del Centre d’Esports que posteriorment, va militar en el Cornellà i també va dirigir el Terrassa.

Sobre la figura del director esportiu, el ventall també és molt ampli. El sabadellenc Manuel Àngel Romero va ser una de les opcions la temporada passada quan el club va inclinar-se finalment per l’infortunat Gerard Escoda. Romero suma anys d’experiència en el món del futbol com a assessor i va treballar pel Real Madrid un grapat d’anys.

Un altre nom que podria estar damunt la taula és Carlos Rosende, en aquest cas més com a secretari tècnic, funció que va desenvolupar en el Deportivo de la Coruña les dues últimes temporades. L’equip va disputar el play-off d’ascens sense premi. En la seva etapa a Riazor, els tècnics van ser Borja Jiménez, ara al Leganés i líder de Segona A, i Óscar Cano, amb una notable experiència a banquetes com Alcoyano, Castellón o Badajoz entre altres.

De moment, són només especulacions sense que el club hagi fet cap confirmació oficial. S’espera, això sí, que a les pròximes hores es pugui conèixer el nou escenari perquè l’equip hauria d’entrenar aquest dilluns. Si Bofill ja ha estat destituït, podria dirigir la sessió Ángel Martínez, qui en principi sembla que continuarà. Són moments de decisions.