Dotze minuts inicials de vergonya condemnen el Sabadell al Johan Cruyff(4-1)

Golejats. Dotze minuts de vergonya, impropis d’un equip professional, han condemnat el Sabadell al Johan Cruyff. En aquest espai de temps inicial ha encaixat tres goles, un condicionant insalvable tot i la reacció de la segona part, amb 20 minuts de domini i fins i tot ocasions per escurçar diferències. Tot apunta que aquesta sisena derrota consecutiva tindrà conseqüències amb decisions dràstiques que afectaran a l’àrea esportiva. Les pròximes hores seran decisives.

Carta de la joventut. Gerard Bofill ha mantingut la confiança en Sander Ballero -aquesta vegada com a pivot- i Marc Domènech i ha afegit Vladys en l’onze titular, en una aposta aparentment valenta i ofensiva. També ha canviat el sistema, amb línia de quatre.

Però segur que no comptava a encaixar un gol en el minut 1 i 16 segons, en el primer còrner del partit. El central Mbacke ha rematat tot sol en el segon pal. Inaudita i incomprensible falta de concentració. Per si això no fos suficient, en el minut 5 Pau Víctor, a plaer, ha marcat el 2-0, gairebé demanant perdó al sector de l’afició arlequinada que veia, incrèdula, la desfeta d’un equip totalment desajustat.

El tercer atac blaugrana també ha acabat en gol, signat per Unai Hernàndez després d‘una altra concessió imperdonable i en ple desgavell arlequinat. El 3-0 del minut 12 era prou significatiu. Segurament, el pitjor inici de partit de la història arlequinada. Una imatge lamentable, vergonyosa, quan s’està en una situació crítica. Ni intensitat ni contundència. A partir d’aquí, el filial ha tret el peu de l’accelerador i també ha caigut en una inevitable relaxació. De totes maneres, sempre ha fet una sensació de controlar el partit.

Això ha permès el Sabadell estirar-se. Tampoc es pot parlar d’una gran reacció. De fet, el gol que escurçava diferències ha estat un regal del porter Marc Vidal en la sortida de pilota que ha aprofitat el jove Sander Ballero amb serenitat. Com a mínim, una espurna d’esperança després d’una primera part que passarà a la història com un autèntic malson.

Reacció estroncada

A la represa, podia esperar-se una millora. Tampoc era gens difícil. Bofill ha fet canvis de sistema i posició. David Astals ha passat al carril esquerre i el dretà ha estat per Nando Garcia. També ha canviat l’actitud i intensitat. Com havia de ser des del principi. El primer quart de la segona meitat ha estat un monòleg arlequinat, tancant el blaugrana a la seva àrea. Pau Resta ha fregat el gol en una rematada de cap que ha salvat Mbacke sota pals… després que l’àrbitre li perdonés l’expulsió en una acció anterior calcada a la d’Alberto Sánchez a Vigo. També ho han provat Vladys i especialment Sander, qui s’ha topat amb Marc Vidal.

Un Sabadell que no tenia res a veure amb el de la primera meitat. Semblava un altre partit. L’afició arlequinada també ha ressorgit, esperonada per la nova imatge de l’equip. Manel, després d’una passada espectacular de David Astals, ha malbaratat el 3-2. I del 3-2 s’ha passat al 4-1 que ha tallat en sec la reacció arlequinada. Una errada d’Ortolá en la passada des de la porteria ha permès Eloi Hernàndez encarar en solitari, superar Toni Herrero i marcar amb qualitat. Ha estat una de les poues aproximacions locals a l’àrea arlequinada a la segona part.

Ha fet mal el quart gol blaugrana. No es pot dir que el Sabadell abaixés els braços. De fet, encara ha tingut Moyano una gran oportunitat que ha avortat Marc Vidal en una intervenció inversemblant. Ha entrat Guillem Naranjo i també ha debutat el jove Marc Marruecos, amb el partit dat i beneit. Ara caldrà veure si aquest 4-1, la sisena derrota consecutiva i, sobretot, la desastrosa posada en escena als primers minuts tindrà conseqüències a les pròximes hores. Tot apunta a un nou canvi de rumb a l’àrea esportiva que afectaria Jaume Milà i la seva aposta Gerard Bofill. L’estadística els condemna.

FITXA TÈCNICA

Barcelona At.: Marc Vidal; Trilli (Domínguez, m. 13), Mbacke, Faye Mikayil, Gerard Martín, Casadó, Pau Víctor (Cuéllar, m. 80), Moha (Cristo, m. 85), Percan, Aleix Garrido (Goujon, m. 80) i Unai Hernàndez.

Sabadell: Ortolá; Astals, Pau Resta, Antonio Sánchez (Fran Callejón, m. 83), Toni Herrero, Sander, Nando Garcia (Carrión, m. 72), Marc Domènech (Marruecos, . 83), Manel (Guillem Naranjo, m. 72), Cristian Herrera i Vladys (Moyano, m. 63).

Àrbitre: Pablo Monterrubio Torres (Comitè aragonès). Grogues: Mbacke; Vladys; Vermella: Raúl Baena (banqueta);

Gols: 1-0, minut 1: Mbacke; 2-0, minut 5: Pau Víctor; 3-0, minut 12; Eloi Hernàndez; 3-1, minut 45: Sander Ballero; 4-1, minut 66: Eloi Hernàndez.

Incidències: 2.270 espectadors al Johan Cruyff amb la presència de més d’un centenar de seguidors arlequinats.

