El Sabadell acaba la jornada com a cuer: no passava des de la 05/06 a la tercera categoria

Nefasta jornada. La desfeta del Johan Cruyff, amb l’històric rècord negatiu dels tres gols encaixats en els primers 12 minuts, ha tingut un afegit més: el fanalet vermell. L’empat matinal entre Tudelano i Teruel ja supossava baixar un esglaó a la taula i, finalment, el sorprenent empat del Sestao River al Nou Estadi Costa Daurada davant el Gimnàstic (0-0) deixa el Sabadell en l’última posició del grup amb 7 punts, igualat amb el Teruel, però amb pitjor goal–average general. Amb 8 se situen Sestao i Tudelano; amb 10, Rayo Majadahonda i amb 13, marcant la zona de permanència, SD Logroñés i Unionistas. La salvació, això sí, continua a 6 punts.

Una situació que feia 17 anys no es produïa militant en la tercera categoria del futbol estatal, és a dir en l’extinta Segona Divisió B. En la temporada 05/06 el Sabadell queia a l’últim lloc en la jornada 25 amb 20 punts, superat per Zaragoza B (21) i Peralta (22). Estava a 5 punts de la permanència. Ocuparia aquesta posició durant tres jornades consecutives. En la recta final, amb l’entrada del quart entrenador, Manolo Fernández, va arribar una gran reacció -fins i tot va sortir del descens en la jornada 36-, però no seria suficient per evitar la caiguda a Tercera Divisió. Anteriorment, van passar per la banqueta Pere Valentí Mora, José Luis Montes (epd) i Jaume Bonet, qui no va ser capaç de guanyar cap partit en 11 jornades.

Ja havia jugat amb foc el Sabadell la temporada anterior (04/05) quan va tastar també el fanalet vermell en solitari en la jornada 17 després d’una humiliant derrota a Villajoyosa (5-0). Curiosament, no va significar la destitució del tècnic, Rubi, qui va resistir fins a la jornada 25, sent substituït per Pere Valentí Mora i assolint una patida permanència en l’última jornada a la Nova Creu Alta guanyant el Peralta (1-0).

També a Segona B, la temporada 95/96, el Sabadell va ocupar l’última posició en la jornada 27 amb 24 punts. El canvi a la banqueta, Paco Garcia Llamas (epd) per José Luis Romero va permetre arribar amb opcions a la jornada 38, en la qual va evitar el descens directe gràcies a una carambola. En el play–out va aconseguir la permanència a Leganés en una dramàtica eliminatòria.

Mai, però, el Sabadell havia sigut cuer en la jornada 12 en la tercera categoria estatal. Els 7 punts actuals és un altre rècord negatiu en la història del club. L’únic avantatge és que queden dos terços de lliga, o sigui hi ha temps per reaccionar. De moment, però, no s’ha confirmat cap moviment per part del club i l’entrenament d’aquest dilluns, si no es produeix un canvi d’última hora, serà dirigit per Gerard Bofill. Possiblement, sigui hores abans de la seva destitució. S’ha tocat fons.