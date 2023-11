El Cros de Sant Sebastià confirma el potencial del planter de la J.A. Sabadell

El parc Catalunya va tornar a ser l’escenari del Cros de Sant Sebastià en una data insòlita si repassem l’historial de la prova. Sempre se celebrava a finals del mes de gener, però la Federació Catalana d’atletisme va decidir avançar el calendari de cros en línia amb la resta de federacions per tal de coincidir menys amb la temporada de pista coberta.

Aquesta 61a edició també tenir l’al·licient afegit de ser puntuable pel Campionat de Catalunya de cros màster individual i per equips i de relleus. Una altra gran novetat va ser la renovació dels circuits que tindrien una excel·lent acollida per part dels participants, més de 300 atletes en total. Era força exigent, amb molts desnivells, l’autèntica essència del cros a diferències d’altres especialitats com la pista l’asfalt. Una de les dificultats que es van trobar els corredors era l’estat extremadament sec del parc Catalunya per les conegudes raons meteorològiques.

Podis locals

El guanyador del Sant Sebastià ’23 va ser l’atleta de la Joventut Atlètica Sabadell, Miquel Borràs, sobre una distància de 7.500 metres, i en la categoria femenina va imposar-se Maria Benito (Aldahra Lleida UA) sobre 6.000 metres. Durant tota la matinal van celebrar-se curses en diferents edats, des de 6 i 7 anys fins a la categoria màsters.

El balanç de la Joventut Atlètica Sabadell, segons el seu president, Jordi Molins, va ser “molt positiu” i també valora el potencial del planter de cara al futur. En el capítol de podis, cal destacar el tercer lloc de Marc Otero en M-45 i Miguel Ángel Balagué en M-50 i el segon per equips en aquesta mateixa categoria. En el relleu mixt, la J.A. Sabadell va pujar al segon esglaó del podi amb Miguel Ángel Balagué, Carmen España, Mercedes Gracia i Manuel Guillen a l’equip.

La implicació dels socis i tècnics de l’entitat va ser absoluta en una prova que, inevitablement, també tenia en el seu cor la figura de Josep Molins. Cal destacar la presència de la presidenta de la Federació Catalana, Mercè Rosich, així com dels regidors Eloi Cortés i Laura Pineda.