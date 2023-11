Creix la pressió per definir el futur del restaurant de la Mola

La pressió per concretar el futur del restaurant de la Mola s’ha intensificat aquesta setmana, dies després que la Diputació de Barcelona -encarregada d’atorgar la concessió– confirmés que l’actual conveni és “improrrogable”. Així, entitats ecologistes del Vallès i altres punts de Catalunya han reclamat a l’ens una convocatòria extraordinària de la Comissió Consultiva del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac per abordar l’anunci de tancament del restaurant, situat al punt més alt del parc.

La Diputació va manifestar a través d’un comunicat a principis de novembre la seva intenció de treballar “amb el màxim consens” amb els ajuntaments del territori en el marc del Consell Coordinador del Parc, que s’havia de reunir després de l’esclat mediàtic del cas. Un extrem que, fins avui, no ha transcendit. Mentrestant, la comunicació directa amb l’actual gestora de l’espai gastronòmic tampoc s’ha produït, segons ha lamentat la mateixa Gemma Gimferrer.

Crítiques de la gestora actual

La posició dels grups arriba després que transcendís que el servei perdria la llicència a principis de 2024. L’objectiu, remarquen ara, és abordar el procés de forma completa, i establir els criteris i terminis correctes perquè el recinte on es troba el restaurant no quedi tancat ni abandonat. Així, obren la porta a mesures excepcionals, “sigui amb una pròrroga temporal de mesos de l’activitat actual, amb les condicions escaients, sigui amb l’aprovació del Pla Funcional de l’equipament”, sostenen.

En aquest sentit, Gimferrer apel·lat novament al diàleg amb la Diputació, considerant que “els han donat l’esquena”. Insisteix que la gestió de l’espai “és complicada” i requereix un coneixement de l’entorn. “Si en trenta anys no s’ha presentat ningú més per accedir-hi, no sabem qui ho pot agafar ara”, qüestiona vers l’escenari d’incertesa que continua obert.

En el comunicat signat per entitats com l’Adenc, la Paparola, SOS Vallès o Via Vallès, destaquen que si s’optés per aprovar el Pla Funcional, s’hauria d’establir amb un Nou Plec de Condicions de l’Activitat que sigui acordat. En aquest sentit, caldria fer una nova convocatòria de Concessió d’Equipament amb clàusules que garanteixin la prevalença de la protecció de la natura. Una qüestió que, per ara, continua a l’aire.