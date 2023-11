Sabadell, motor del creixement català: la ciutat guanya 31.000 habitants des dels 1980

Sabadell creix de la mà de Catalunya. La ciutat avui és llar de 218.345 persones, segons les darreres dades de l’Informe Estadístic de l’Observatori d’Economia Local (OEL). És un nou màxim històric, 2.600 més que l’any passat. I representa un creixement de pràcticament 31.000 persones (+16,44%) des de l’any 1987, quan Catalunya arribava als sis milions d’habitants.

Ara, però, segons les dades més recents que publicava l’Idescat, Catalunya ha superat per primer cop els 8 milions d’habitants, amb un creixement del 33,2% des de finals dels 1980. I Sabadell, cinquena població més gran de Catalunya, ha estat clau en el creixement demogràfic català. Si bé no ha crescut al mateix ritme que el conjunt català –15 punts percentuals per sota–, forma part dels grans municipis que han engreixat el cens català.

Sabadell i Terrassa, les úniques grans que creixen

De les cinc grans ciutats de Catalunya, només Sabadell i Terrassa han crescut en habitants des dels 80. La resta de municipis que completen el pòdium n’han perdut. Barcelona ha vist reduit un 6,64% la xifra de ciutadans. Una tendència que s’ha replicat a l’Hospitalet de Llobregat (-10,04%) i a Badalona (-2,73%). Terrassa ha crescut pràcticament un 40%.

Sabadell ho ha fet en menor mesura, però ha estat un dels motors del creixement demogràfic català. “Barcelona poc més pot créixer, però sí que condiciona les ciutats del voltant”, exposa Joan Garcia, investigador del Centre d’Estudis Demogràfics de la UAB. I què trien? “La gent busca bones comunicacions, es mira el preu de l’habitatge…”, sosté Garcia.

Les previsions són optimistes a la nostra ciutat, que preveuen una acceleració en el creixement de Sabadell. La nostra ciutat guanyarà un 14% més d’habitants en les pròximes dues dècades, fins a superar els 246.000 veïns, segons es desprèn de l’Estudi Projeccions de Població Municipals 2021-2041 de l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat). Si aquestes previsions fossin certes, Sabadell guanyaria més de 30.000 habitants, passant dels més de 218.000 censats el 2023 als 246.611 l’any 2041.

Can Gambús, el barri que més creix

Sabadell continua en expansió. La majoria d’edificis construïts a Sabadell són de l’etapa franquista: un 52% dels habitatges de la ciutat es van edificar abans del 1975. Però la ciutat ha anat creixent progressivament. Pràcticament, quatre de cada deu llars es van construir amb l’arribada de la democràcia. I, per ser més concrets, dos de cada deu habitatges actuals ja són del segle XXI (21,1%), segons el cadastre municipal.

Si bé el mapa de noves promocions es desdibuixa al llarg de tota la geografia sabadellenca, hi ha alguns barris que concentren aquest creixement: Can Gambús, Castellarnau, Can Llong i la part alta de Torre-romeu són barris inaugurats en els darrers vint anys. “Sabadell ha crescut molt els darrers anys per la creació de nous barris”, exposa l’investigador del Centre d’Estudis Demogràfics. Són zones joves a través dels quals Sabadell ha pogut engreixar-se.

També alguns barris s’han fet grans després de la pandèmia. Si analitzem la tendència del 2019 fins ara, Can Gambús és la zona que més ha crescut després de la covid en termes relatius, i guanya un 9,8% d’habitants en només dos anys, amb dades fins al 2022. Les bones comunicacions viàries, les zones verdes i les noves promocions ho han estimulat. A aquest barri, que està encara en projecció, ja hi viuen 1.944 persones, pràcticament un de cada cent sabadellencs.