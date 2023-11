El barri de l’Eixample guanya una nova plaça en homenatge a la infància

La plaça de la Infància ja és una realitat. Ubicada al carrer de Brutau 126, l’espai s’ha convertit oficialment en un nou punt de trobada al barri de l’Eixample aquest dissabte al migdia. Tot en un acte d’inauguració que ha servit també com a prèvia del Dia Internacional dels Drets dels Infants, del pròxim 20 de novembre.

Petits protagonistes

La jornada ha estat impulsada pel Consell d’Infants de la ciutat, col·lectiu que l’any 2021 va proposar la creació d’una plaça per homenatjar a tots els nens i nenes de Sabadell i d’arreu del món. Dos anys després ho han aconseguit i és per això que durant la inauguració s’ha pogut veure els seus membres plenament satisfets. “La plaça ens permet reivindicar-nos i jugar lliures, estem molt contents perquè és com l’havíem imaginat”, ha explicat la jove Arlet Garcia. Pel seu company, Álvaro Conde, la sintonia entre infants i institucions ha estat i és molt important: “Ens escolten i ens permeten incidir en la ciutat, de fet ja estem pensant nous projectes per tractar l’assetjament escolar”.

Al projecte també hi ha participat l’Ajuntament. Des del consistori l’alcaldessa, Marta Farrés, ha valorat molt positivament el nou espai. “La plaça ens permet veure el passat i el futur de Sabadell, ha estat dissenyada pels infants i crec que ha estat molt bona experiència”, ha afirmat. De tot el procés el que més ha destacat ha estat la col·laboració: “Hem escoltat la veu dels infants per saber què volien, ja que creiem que els serveis públics han de ser inclusius i, per això, els nens i nenes han de poder dir la seva”, ha afegit.

Memòria històrica

Els altres participants de la cita han estat l’establiment Esclat-Bon Preu (situat al costat de la plaça) i l’Associació de Veïns de l’Eixample. Els primers han agraït el tracte i cooperació amb la ciutat. Els segons s’han mostrat contents per l’obra, però han aprofitat l’ocasió per reivindicar-se: “Ara tenim un nou espai que podrà gaudir tot el barri i estem molt contents. No obstant això, ens hauria agradat tenir més presa de decisió sobre el nom de la plaça”, ha expressat la presidenta, Maite Díaz. I és que des de l’AV volien anomenar l’espai com a Borni Duc, en honor a l’antic Vapor de Cal Borni Duc (1887-1971) que abans de la reforma presidia l’espai.

Tot i això, la seva demanda s’ha tingut en compte. És per això que entre l’AV i el Consell elaboraran una placa commemorativa en homenatge a l’antiga fàbrica. Està previst que aquesta se situï sota la porxada i servirà per acompanyar una altra placa col·locada durant la inauguració. La que ja està disponible reforça el posicionament de Sabadell com a ciutat ‘Amiga de la Infància’, un projecte del qual forma part des del 2018.

Amb la inauguració de l’espai Sabadell i l’Eixample guanyen una nova plaça. Amb més espai i zones infantils l’entorn sembla adient per celebrar-hi el Dia Mundial de la Infància, proposta que no es descarta i que haurà de ser decidida pel Consell.