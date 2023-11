La plaça de la Infància ja és una realitat

Rialles i xerinola. Aquests han estat els ingredients de la inauguració de la nova plaça de la Infància. Situada al carrer de Brutau 126, l’espai s’ha convertit oficialment en un nou punt de trobada al barri de l’Eixample aquest dissabte al migdia. És per això que de bon matí l’indret s’ha anat omplint de famílies. Els incentius no podien ser millors amb jocs, activitats a l’aire lliure i una nova zona de lleure infantil pels sabadellencs més menuts.

La veu dels infants

La jornada s’ha vinculat amb la prèvia del Dia Internacional dels Drets dels Infants, del pròxim 20 de novembre. Aprofitant la data el Consell d’Infants de Sabadell ha organitzat una gran festa per presentar la seva plaça. I és que han estat els infants els qui durant dos anys han pogut decidir com seria el futur espai. Per aquest motiu la seva satisfacció era enorme. “El 2021 vam presentar una instància perquè hi hagués una plaça amb aquest nom, que poguessin participar en el seu disseny i que quan s’inaugurés es fes una gran festa”, han explicat en un manifest.

Al text també han volgut destacar alguns punts claus pels joves, sobretot les violències a la infància i l’adolescència. Situació que està present en la vida de molts joves i que, com han explicat, pot ser domèstica o escolar per motius de racisme, pobresa o guerres. Pel que fa a l’àmbit educatiu han volgut posar èmfasi en la seva prevenció, detecció i aplicació de protocols efectius.

Zona lúdica

Després del manifest ha arribat el moment més esperat. La festa. Perquè a més a més, dels jocs de la plaça també hi ha hagut l’espectacle de Més Tumàcat per posar la nota musical a la cita. Un gran acompanyament per gaudir de totes les novetats que ofereix l’espai, ja que amb la reforma s’ha construït un parc infantil i hi ha molt més espai perquè tan petits com família puguin gaudir d’una estona entretinguda de lleure.

Ja fos amb les manualitats, pintures, contes o jugant al sorral, tots els infants que han visitat la plaça s’ho han passat d’allò més bé. “Veig que als nens els encanta i trobo que és una reforma molt encertada”, ha comentat Pau Gómez. “A la ciutat hi ha massa pisos i també és positiu que es facin més zones obertes i comunitàries per la ciutadania”, ha afegit.

Una altra veu ha estat la de Mar Badia, qui ha vingut amb els seus nets. “Penso que projectes com aquests permeten mantenir una part del nostre passat industrial i alhora reaprofitar els espais ho trobo molt encertat”, ha explicat.

Amb un matí assolellat la cita s’ha allargat fins ben entrat al migdia. En acabat, i a poc a poc, tothom ha anat marxant a dinar per a recuperar forces. Això sí, l’activitat a la plaça no s’atura. Perquè com s’ha dit als parlaments: “Ara que ja tenim plaça és moment de gaudir-la”.