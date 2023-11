Un infant prematur és aquell que neix abans de les 37 setmanes completes de gestació. Arribar al món amb aquesta condició representa un risc pel nadó i pot posar en complicacions la seva supervivència. Les seves necessitats i cures són majors, però la gran tasca que desenvolupen hospitals com el Parc Taulí i la seva Unitat Neonatal demostren com un prematur pot superar les dificultats inicials i viure una vida plena. Per celebrar aquest èxit ja fa anys que el Taulí celebra la gimcana del prematur.

Dia de celebració

La festa se celebra per recordar el dia Internacional del Prematur. D’aquesta manera, aquest dissabte, a l’exterior de l’hospital s’ha organitzat una trobada entre famílies i prematurs que han passat per la Unitat. En aquesta els participants han trobat diferents proves i han pogut gaudir d’una xocolatada així com concert musical. “Vam començar el 2017 fent celebracions més tancades, però vam pensar que seria millor fer una festa centrada en els infants”, ha explicat la infermera Encarna González. El nou format es va iniciar l’any passat amb un gran èxit, “va funcionar molt bé i vam tenir una gran participació, així que hem decidit repetir”, ha afegit.

A la cita s’hi han presentat desenes de famílies, totes elles immensament agraïdes al Taulí i a la Unitat. “Tenim un record molt bo i sempre diem que estem en deute amb l’equip del Taulí”, ha expressat Neli Fernández. Mare de bessons va tenir els seus petits ingressats 3 mesos a l’hospital, aquests van néixer amb només 26 setmanes. “No és fàcil deixar els teus fills ingressats i marxar a casa, però el tracte va ser genial i això ens va donar moltíssima confiança” ha comentat, ja que ells viuen a Tona. “Fèiem viatges a diari, però vam triar el Taulí perquè tinc família aquí i això ho va fer tot més fàcil”, ha destacat. En situacions com aquestes l’aspecte psicològic és fonamental, en el seu cas recorda la situació molt positivament: “Vam tenir una treballadora social al nostre costat en tot moment, va ser un gran suport i sempre et sents molt ben acompanyada i assessorada”.

Un altre punt de vista és el d’Aida Cortizo. Veïna de Berga va donar a llum al seu fill Blai amb només 23 setmanes de gestació, un cas de prematur extrem. “Vam estar gairebé 5 mesos a l’hospital. Va ser molt difícil, perquè tot et sembla nou i més amb un nadó tan petit”, ha afirmat. D’aquells moments, tot i això, en guarda bon record: “Va ser molt dur, però va anar molt bé. El tracte va ser molt professional i familiar i encara ho és perquè mantenim el seguiment”, ha afegit.

Petits herois

El cas dels infants prematurs pot ser molt extrem. Les causes d’un part prematur encara no estan clares, avui en dia, però sí que se sap que són nadons que necessiten molta atenció. L’any 2022 al Taulí un 6% dels nascuts tenien aquesta condició. Per tractar-ho el Taulí disposa de la Unitat Neonatal, un espai de cures oberta les 24 h del dia perquè les famílies puguin visitar als seus petits.

“Tenim famílies que ingressen per prevenció i també tenim altres que arriben d’imprevist, ja que un 50% dels casos no es poden preveure”, ha afirmat Mònica Domingo, coordinadora de la Unitat Neonatal. “Des del primer moment contactem amb les famílies perquè sàpiguen com serà el procés, el més important és preservar la seva salut i desenvolupament i també que no perdin el vincle mare-fill”, ha comentat.

L’estada a la Unitat depèn de l’edat gestacional i l’estat de salut del nadó, en el cas d’un menor de 32 setmanes (un prematur extrem) implica un mes d’ingrés, si aquest pesa menys d’1 kg la xifra és vora els 3 mesos. “Tenim infants que ingressen per sota de les 35 setmanes i és un moment molt dur perquè representa una separació amb les famílies, ja que els petits es queden aquí”, ha assegurat. Perquè el contacte 0 no es perdi, és essencial la feina de les infermeres (TCAI), aquestes s’ocupen de totes les cures de l’infant i de la integració amb les gestants.

La tasca de la Unitat Neonatal és essencial per la supervivència dels infants prematurs. Les famílies ho saben i valoren, és per això que tot i el pas dels anys els vincles es mantenen i es continuen trobant tant en jornades com la gimcana del prematur o amb visites espontànies que omplen d’alegria al personal de la Unitat.