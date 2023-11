Estripa’m, el triomf de l’art petit

El Mercat d’Art que la botiga Estripa’m (Rambla, 103) ha celebrat aquest dissabte la seva 26a edició. Enguany amb novetats. Ja que des de l’estiu, la històrica botiga, està liderada per les sabadellenques Aina Recordà i Maria Bajona –prenent el relleu de Carme Nieto -. El que no ha canviat és l’esperit d’un Mercat que amb 22 versions d’art i artistes diferents ha tornat a sorprendre el públic.

Preservant l’herència

Aquarel·les, olis, gravats o peces fetes amb fusta. Tot això i molt més és el que han pogut observar, i comprar, aquells qui s’han acostat a la botiga. Una base de públic fidel que, un any més, ha tornat a deixar-se sorprendre per la proposta cultural de l’establiment. “El nostre objectiu és donar continuïtat al llegat de la Carme”, ha explicat Recordà. I és que malgrat el canvi de direcció, l’essència del projecte s’ha mantingut present tant per la promoció d’artistes locals. També ho han fet els requisits per participar, aquests consisteixen a presentar “obres úniques amb una certa coherència”, ha destacat la nova propietària.

D’aquesta manera, el rerefons de l’establiment s’ha convertit en una petita galeria d’art molt original. Ja fos per regalar a algú o per fer-se un regal propi tothom ha pogut trobar la seva peça d’art. “El Mercat ens permet potenciar els valors de la botiga i els de l’art manual, a Sabadell tenim molt talent en aquest sentit i ens encanta ajudar al fet que sigui més visible”, ha comentat Bajona.

Però l’Estripa’m no només es queda aquí, l’objectiu és continuar renovant-se. “La nostra idea és anar ampliant la xarxa, oferir estils diferents i poder ampliar l’oferta cultural mostrant vessants d’art més desconegudes”, ha assegurat Recordà. “Mantenir i innovar, penso que això és la clau”, ha afegit Bajona. Segons ella prendre el relleu ha estat “tot un repte”, però “estem aconseguint presentar un producte diferent, la clientela és fidel i sap que aquí segur que troben aquell detall que busquen”.

La veu dels artistes

A la cita hi han participat 22 artistes, cadascun d’ells amb el seu estil particular. És el cas d’Ariadna Galiana i Mercè Pi (Pseudònims artístics). “El Mercat d’Art m’anima a crear i m’agrada molt perquè has d’innovar per presentar diverses tècniques”, ha afirmat Galiana. En aquesta edició, l’artista ha presentat una quinzena d’aquarel·les: “Em vaig apuntar a un curs fa poc i amb l’excusa de l’exposició vaig decidir a tornar a pintar amb aquests materials”, ha puntualitzat. En el seu cas el que marca el valor de l’Estripa’m és la seva aposta per l’art manual: “L’art petit té moltíssim valor i de projectes com aquests a Sabadell n’hi ha pocs, és per això que trobo que jornades com aquestes són imprescindibles per promocionar el sector”.

En el cas de Pi aquesta edició ha estat la seva primera experiència amb l’Estripa’m. “Sóc molt nova en tot això i el tracte ha estat genial. Vaig venir un dia a presentar les meves làmines i des del primer moment es van interessar en les meves creacions”, ha reblat, per després afegir “valoro molt tot l’acompanyament i assessorament que et fan, per artistes locals que ens comencem a promocionar és molt important”.

Fotos David Chao