L’Estripa’m inicia una nova etapa després de 37 anys

Darrere el taulell de la mítica botiga Estripa’m de la Rambla, 103, hi ha dues cares noves des de fa unes setmanes. Les sabadellenques Aina Recordà i Maria Bajona han pres el relleu a Carme Nieto, que ha tancat una etapa de 37 anys en jubilar-se. Les noves responsables asseguren que agafen el negoci amb molt de respecte, conscients que “no volem defraudar. Hi ha molta pressió perquè és una botiga emblemàtica de Sabadell”, i tenen ganes de mantenir-ne l’essència i obrir-la a noves disciplines i artistes. “Volem continuar amb el mateix estil, però intentant posar una mica de la nostra part, buscant artesans nous que puguin donar un valor afegit a Sabadell”, explica la Maria. Els agrada buscar i conèixer petits artesans als quals podran oferir un aparador.

Recordà i Bajona tenen formació en patronatge i disseny de joies respectivament, i també s’han format i treballat en altres àmbits dels treballs manuals, l’artesania, el disseny o la fotografia. Una mica, tot allò que es troba en aquesta botiga. “Som multitasca”, diuen amb un somriure. I amb ganes i empenta, volen mantenir viva la flama que mou l’Estripa’m, aquell establiment de la Rambla on saps que hi trobaràs idees i art, com diu el seu eslògan, artesania km 0, artistes locals i productes de Sabadell, com petites Torre de l’Aigua impreses en 3D a color. “Si vols venir a buscar un regal diferent per algú i amb amor, vens aquí”, diu l’Aina. En aquest sentit, volen continuar fent el Mercat d’Art, tot i que la intenció és “donar-li una volta” en els pròxims anys. La idea és incloure-hi una part de fotografia, potenciar els petits artesans i, a la llarga, trobar la forma perquè aquest puguin arribar a impartir tallers.

Mantenir el comerç local

El moment vital que passaven tant Maria Bajona com Aina Recordà els ha permès emprendre aquest camí i agafar el testimoni de Carme Nieto, la qual expliquen que els ha transmès “molt feedback” perquè puguin tirar endavant. Però no totes les botigues històriques de Sabadell han tingut la mateixa sort i el Diari ha sigut testimoni en les darreres setmanes de diversos tancaments significatius, la majoria per falta de relleu generacional.

Les dues emprenedores són conscients del moment que travessa el comerç local, i volen posar el seu gra de sorra per revertir la situació. Maria Bajona reivindica que “creiem en el comerç de proximitat, i perquè una ciutat estigui viva i culturalment activa, el necessita”. I afegeix: “Moltes botigues malauradament no han tingut continuïtat i és una llàstima, i per això hem volgut intentar donar aquest valor a Sabadell”.

L’aposta per l’Estripa’m i el petit comerç, diu Aina Recordà, significa triar un model únic que dota la ciutat de personalitat, ja que “al final sap greu perquè acabes entrant a botigues que trobes a tot arreu”. Sigui per l’ofici de les seves responsables, els ciutadans que hi comprin o el llegendari Tintín –“que ens agrada i el mantindrem”–, l’Estripa’m s’aferra al present per guanyar-se el futur.