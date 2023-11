Entrades a l’Embassa’t per només 20 euros per a menors de 30 anys

Els joves d’entre 18 i 30 anys tenen l’oportunitat de comprar un abonament a l’Embassa’t per als dies 17 i 18 de maig de 2024 per només 20 euros. L’oferta limitada és possible perquè el festival s’ha adherit a la campanya de la Generalitat Cultura Jove, que promou descomptes molt atractius per a teatre, música, dansa i circ a esdeveniments de tota Catalunya. Per al públic general, en canvi, l’abonament costa 49 euros i augmentarà a mesura que s’acosti l’esdeveniment.

L’Embassa’t també ha posat a disposició dels joves entrades per al concert inaugural del festival d’Antònia Font a 12 euros (el preu original és de 30 euros). Els mallorquins presentaran Un minut estroboscòpica (2022), el dijous 16 de maig. Per altra banda, hi haurà un concert de cloenda el diumenge 19 de maig amb entrades al marge de l’abonament, com el dels Tyets que a l’edició passada va desbordar l’amfiteatre del Parc Catalunya.

En el cartell encara incomplet de la 16 edició de l’Embassa’t hi ha confirmats, de moment, Guillem Gisbert, Maria Hein, Claraguilar, Rusowsky, Ralphie Coco i Dalila. El festival anunciarà un parell de grans noms el desembre.

Guillem Gisbert presentarà àlbum

Una de les actuacions anunciades que més expectació ha generat en aquesta edició és la de Guillem Gisbert, vocalista i lletrista de Manel. El barceloní presentarà en el festival sabadellenc el seu primer àlbum, del qual dijous 23 de novembre publica les primeres cançons, Les dues torres i Waltzing Matilda.

Manel va dir adeu sense fer cap mena d’escarafall, en contraposició amb el sentimentalisme justificat que va despertar la notícia entre fans. El grup, que va néixer després de provar sort i quedar finalista en el concurs de maquetes Sona 9 de 2007, va anar deixant molletes de pa per acabar evidenciant s’aturaven indefinidament. L’última cançó que va tocar en directe, el novembre de 2022 en el concert a Pontevedra que tancava la gira de l’àlbum Per la bona gent, va ser la premonitòria Banda de Rock.