L’episodi de fortes ventades deixa més de 50 incidents a la regió de Sabadell

L’episodi de fortes ventades ha deixat ratxes de fins a 163 quilòmetres per hora a Puig Sesolles, de 123 a Portbou o de 108 al pantà de Darnius. Protecció Civil ha desactivat l’alerta del pla Ventcat un cop el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) ha donat per finalitzat el fenomen. A Sabadell, contràriament a la situació que es va viure a començament d’aquest mes, amb una vintena d’incidències, el temporal d’aquesta setmana no ha impactat tan fort. De fet, les ratxes que han fregat els 30 km/h els últims dies, molt per sota dels registres del passat 3 de novembre.

A diversos municipis de les regions d’emergències de Girona i Metropolitana Nord -que inclou Sabadell– hi ha hagut danys a vehicles a causa dels arbres i branques caigudes. A Terrassa, per exemple, un semàfor ha caigut a terra empès per la força del vent, i a molts municipis es poden haver donat incidències en els subministraments a causa de cablejat desprès.

En total, a la Regió d’Emergències Metropolitana Nord s’han produït 57 incidències. Afortunadament, els Bombers no han atès cap servei relacionat amb la ventada amb danys personals. De cara a aquest dijous, es preveu que el vent vagi a la baixa, deixant pas a un ambient assolellat, però fred.