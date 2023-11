FOTOS | Els efectes de les ventades: una desena d’incidències pel temporal a Sabadell

Sabadell ha estat el segon municipi de la Regió d’Emergències Metropolitana Nord més colpejat pel temporal. Des de les 22 hores i fins a les vuit del matí d’aquest divendres, els Bombers han hagut d’actuar en una desena d’incidències causades pel temporal, la majoria per caiguda d’arbres a la via pública i altres desperfectes materials. Afortunadament, segons fonts del cos, no consten danys personals per les ventades, que han superat els 50 km/h durant les últimes hores.

En el balanç general, a la regió sabadellenca s’han rebut 42 avisos. En total, el telèfon d’emergències 112 ha rebut més de 600 trucades derivades del temporal de vent que assola Catalunya i que es preveu que es mantingui fins diumenge. Així, s’han comptabilitzat 192 trucades procedents del Vallès Occidental, una de les comarques més afectades.

Per municipis, la ciutat de Barcelona és el punt amb més incidències (231), seguida de Sant Cugat del Vallès, amb 26. A la capital catalana, dijous per la tarda nou persones, set de les quals menors, van resultar ferides després que un arbre es desplomés sobre el pati d’una escola de la Sagrera.

En alerta fins diumenge

Protecció Civil manté activada la fase d’alerta del pla Ventcat pel temporal de vent que s’allargarà fins diumenge amb menys intensitat en algunes zones. El Servei Meteorològic de Catalunya preveu ratxes de 40 quilòmetres per hora a tot el territori i sobretot a les comarques de Barcelona, Tarragona, Lleida i la Catalunya Central. En alguns punts poden assolir-se els 70 quilòmetres per hora i puntualment els 130 quilòmetres per hora.

Durant la matinada d’aquest divendres i fins dos quarts de set del matí, el punt on el vent ha bufat amb més força ha estat a la muntanya de Puig Sesolles, al Vallès Oriental, on han tingut lloc ratxes de 138,2 quilòmetres per hora.