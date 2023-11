Heecap, millor empresa ‘start-up’ al Cafè Aventura

L’empresa Heecap, participada per l’Institut d’investigació i innovació Parc Taulí, i que es dedica a prevenir i tractar l’atròfia muscular respiratòria dels pacients que necessiten suport de ventilació mecànica a les Unitats de Cures Intensives, va ser la guanyadora del primer premi a la millor empresa, en l’onzena edició del Cafè Aventura Fòrum d’Emprenedoria, celebrat aquest passat dijous.

El segon guardó en aquesta categoria el va rebre l’startup tecnològica de drons, ALDORATECH establerta a Sabadell, que ofereix solucions tant de transport de paqueteria com per exemple material sanitari, monitorització aèria, seguretat o fabricació de drons, entre d’altres, trencant amb l’estàndard de dron comercial.

En la categoria a Millor Projecte Empresarial el guanyador va ser re-GIR. Aquest és el nom que rep l’aplicació creada per comptabilitzar passes i bescanviar per descomptes o entrades íntegres en activitats culturals, possibilitant la promoció cultural de teatres, cinemes o sales d’exposicions a l’aplicació.

Eufòria emprenedora

La setmana de l’emprenedoria va viure aquest passat divendres el punt final amb la jornada eufòria emprenedora, organitzada per la Xarxa Onion, celebrada a l’Espai Àgora.

L’estilista i assessora d’imatge sabadellenca Marta Pontnou va oferir una xerrada al mig centenar d’assistents, la majoria emprenedors de la ciutat, com s’ha d’anar vestit per projectar la imatge que interessa, en funció de cada context, per al dia a dia. “És molt important crear un patró reconeixible. Necessitem que se’ns reconegui, transmetre confiança, perquè l’empresa som nosaltres i hem de saber que comuniquem”, va explicar Pontnou, mentre mostrava davant els presents, algunes males praxis de persones públiques en la gestió de les seves xarxes socials.

La jornada també va comptar amb la presentació de deu emprenedors, que amb tres minuts van haver d’explicar el seu model de negoci, entre les quals, Hugo Dax, Qualla, Vallribera Arquitectes, Socunajoia o Cohesiona, aquestes dues darreres –Mariona Arraut i Mònica Talló– van ser les votades entre els presents. “Jornades com aquestes són pilars fonamentals per crear vincles i ajudar-nos entre tot. En definitiva, ajudar a créixer la Xarxa Onion i les empreses”, va remarcar l’economista sabadellenc i president de Xarxa Onion, Arnau Bonada.