El Diari de Sabadell participa en un debat de mitjans catalans sobre IA i periodisme

La intel·ligència artificial (IA) ha esdevingut un dels grans reptes del segle XXI en el desenvolupament de les societats. Sectors com el periodisme no són aliens a les noves realitats. Per això, aquest divendres l’Associació Catalana d’Editors de Diaris (ACED) i la Facultat d’Empresa i Comunicació de la UVic (FEC) organitzen, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, una jornada de debat sota el nom “Periodisme i intel·ligència artificial: entre el recel i l’adaptació”.

L’acte, moderat per Agustí Danés, director editorial del grup El 9 Nou, comptarà amb experts que abordaran des del vessant ètic i de responsabilitat deontològica, posant sobre la taula les oportunitats en termes de productivitat en els mitjans, en ple procés de transformació.

Quatre ponències

La ponència inaugural anirà a càrrec de Patrícia Ventura, Doctora en Mitjans, Comunicació i Cultura per la UAB i experta en ètica, IA i comunicació, amb la conferència titulada El periodisme davant la IA: Interpretació crítica i adopció responsable de les tecnologies algorítmiques. A continuació, arribarà el torn de Raül Menéndez, membre del departament de desenvolupament de Producció i Gestió de Continguts de la CCMA parlarà sobre la IA aplicada al 3Cat, nova plataforma de continguts audiovisuals en català llançada a principis del passat mes de novembre. Posteriorment, David Corral, responsable d’innovació de RTVE, impartirà la conferència que pren per títol Entre el recelo y la adaptación… hay unas cuantas oportunidades.

Finalment, entre els ponents també hi haurà, telemàticament, Charlie Beckett, responsable de Polis, un institut creat per la London School of Economics que estudia l’impacte de la IA en el periodisme. Serà l’encarregat de tancar el bloc amb Generating Change: the impact of AI on Journalism.

Els principals mitjans catalans

L’acte, que tindrà lloc al BAU -Centre Universitari d’Arts i Disseny de Barcelona-, pretén ser un punt de trobada on abordar la qüestió a través de quatre ponències i una taula rodona, que reunirà i Marc Basté, editor de Diari de Sabadell, Diari de Terrassa i Nació; Albert Sáez, director d’El Periódico; Enric Sierra, director adjunt de La Vanguardia i Esther Vera, directora de l’Ara.

“La popularització d’aplicacions d’IA generativa representen un punt d’inflexió tecnològic i tenen un impacte potencial extraordinari en tots els camps. Aquesta jornada sorgeix de la necessitat d’un periodisme i uns mitjans que arribem ja molt tocats a l’enèsima disrupció tecnològica: tenim l’obligació d’observar-la amb prudència i escepticisme, però també de mirar d’aprofitar tot el seu potencial per fer la nostra feina més eficaç”, sosté Basté, editor i també vicepresident de l’ACED. En aquest sentit, remarca la dualitat d’un nou instrument que pot esdevenir “eina perfecta per a la desinformació i els enemics del periodisme independent”. Context que exigeix una resposta eficaç i encertada per part de la professió.