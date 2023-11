Josep Escartín, escollit com a nou síndic de greuges de Sabadell

Ja és oficial. El sabadellenc Josep Escartín ha estat nomenat síndic municipal de greuges de Sabadell en el ple ordinari celebrat aquest dilluns, 27 de novembre. Qui ja va ser el primer síndic de la ciutat substitueix la sabadellenca Eva Abellan, torna a la institució que ja va dirigir durant dotze anys, entre 2006 i 2018. L’elecció s’ha fet en primera ronda de votació, amb el suport del Govern (PSC i Junts), Vox i PP, l’abstenció d’ERC i el vot en contra de Crida i Sabadell en Comú.

Nascut el 1962 i veí del barri de Covadonga, el sabadellenc va ser fins el passat mes de setembre director de Clients i Participació d’Aigües Sabadell. Paral·lelament, ha estat o està vinculat a diferents entitats i institucions de la ciutat: Atendis, ActuaVallès, Panteres Grogues, Parc Taulí, Joventut de la Faràndula i Sabadell Solidari, entre d’altres.

Escartín vol intentar apropar més la institució al ciutadà, tal com va explicar al D.S. quan va ser el candidat que va rebre més suports en la Junta de Portaveus del passat 7 de novembre, per la qual cosa ha estat el candidat proposat al plenari d’aquest mes. El nomenament en el càrrec és per un període de cinc anys.

“Hem de retornar més a la proximitat, que la institució s’allunyi de la connotació política i serveixi al ciutadà”, assegura Escartín, que afegeix que “em vull acostar molt més a la gent. Una institució pensada en clau de Sabadell, Sabadell i Sabadell”. Entre les propostes que té previstes està tornar a publicar l’agenda del síndic. També vol enfortir vincles amb els mitjans de comunicació. “Tots sumem per defensar els drets del ciutadà”. I quins reptes ha d’afrontar, Sabadell, segons el candidat? “En podria fer una llista, però no vull pecar de començar a parlar abans d’hora”.