El ple tomba la moció veïnal contra la pujada d’impostos

La Federació d’Associacions Veïnals de Sabadell (FAVS) ha presentat una moció al ple municipal de novembre contra l’increment d’impostos, una mesura que s’ha quedat sense pràcticament suports polítics. Només la Crida per Sabadell ha donat suport a la proposta veïnal.

La federació ha plantejat algunes propostes. La primera consisteix a rebaixar els percentatges perquè la pujada no sigui tan accentuada: proposen que l’IBI passi del 14,98% previst al 8%, que l’IAE no sobrepassi el 9% i que la Taxa de Residus caigui del 16,7% al 7%. L’increment aproximat per cada llar és de 58,52 euros, segons les dades facilitades pel Govern municipal.

Francisco Martínez, des de l’associació de veïns de la Concòrdia, ha exposat al plenari la disconformitat de la FAVS amb aquesta estratègia: “Els impostos són necessaris, però aquesta proposta està fora de lloc”.

Els veïns també han volgut tocar les butxaques dels polítics municipals: demanaven que, durant el 2024, els regidors de l’equip de govern realitzin una aportació inversament proporcional a compte de la seva retribució d’un 20%, 15% i 10% segons el seu càrrec i hores treballades. D’altra banda, la moció insta a l’Ajuntament a identificar les famílies vulnerables i els apliqui un impost proporcional als seus ingressos i condició social.

La FAVS també ha criticat l’increment del cost que ha suposat la incorporació de Junts al govern: “Quan la mesura no és necessària per conformar majories, no hauria de suposar un sobrecost”, apunta. Finalment, també reclamen més processos de participació en la confecció dels pressupostos.

Durant la moció, alguns manifestants han volgut accedir al ple però no han pogut pujar-hi, un fet que ha aixecat crítiques entre els manifestants. Fonts municipals, però, sostenen que el ple és accessible quan “hi ha cadires buides” i “està obert a tothom”. Un fet que ha estat criticat pels comuns i la Crida: “Cal que s’habilitin més espais”, reclamaven.

Què han dit els polítics?

La proposta només ha comptat amb el suport polític de la Crida. Tot i que la resta de grups de l’oposició no veuen bé l’increment fiscal, no comparteixen els detalls de la moció presentada.

Des del govern, el PSC argumenta que “quan hem pogut, no hem volgut traspassar aquest cost abans, però ara no s’aguanta més”, ha dit Pol Gibert, portaveu del govern municipal. Gibert també ha recordat la pujada de consums que ha assumit Sabadell, de 6,8 milions d’euros, o de neteja d’equipaments d’1,5 milions. “No hi ha marge de maniobra municipal”, ha dit. “No estem fent grans obres, no és el moment, fem un pressupost de manteniment”, explica Gibert.

També des del govern, Junts per Sabadell defensen que ha estat un increment inferior que a altres ciutats: “Partim d’un increment comparativament més baix que altres municipis”, ha defensat Lluís Matas.

El principal grup de l’oposició, ERC, no veu amb bons ulls l’increment lineal d’impostos, però sosté que la FAVS “ha d’exigir molt més”. “S’ha de demanar una reducció molt més elevada”, ha exposat Sílvia Renom, número 2 dels republicans. Una posició similar han mantingut els comuns. Sabadell en Comú Podem no comparteix la proposta dels veïns en la seva forma, però sí el fons. “Els impostos s’han d’incrementar el 3,5%, com l’IPC”, apunta Joan Mena, portaveu dels comuns.

D’altra banda, Cuca Santos (PP), s’ha sumat a la crítica i creu que cal reduir impostos “superflus i innecessaris”, tot i que no comparteix la vessant “socialista i comunista” de la moció. En aquest sentit, la popular s’ha abstingut.

Vox manté el mateix fil argumental que el PP: estan en contra de l’increment salarial, però no comparteixen el fons de la moció. “Les seves prioritats passen per una certa ideologia i populisme”, sosté Núria Acacio, portaveu del partit d’extrema dreta, que ha decidit votar en contra.