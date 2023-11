L’IBI ha pujat un 22% en els últims cinc anys a Sabadell

La pujada d’impostos i taxes municipals a Sabadell ha provocat crítiques desfermades per part d’entitats, partits i de ciutadans individuals, i fins i tot una manifestació contra el Govern municipal. Tots els tributs augmentaran un 15% l’any 2024, però si hi ha un que destaca sobre els altres és l’Impost de Béns Immobles (IBI), que paguen tots els veïns i empreses de Sabadell.

Es paga molt d’IBI a Sabadell?

Una família amb un pis mitjà a Sabadell haurà de pagar 374 euros d’IBI el 2024, segons els càlculs del D.S. a partir de les dades del Ministeri d’Hisenda i Funció Pública. En el càlcul, s’ha tingut en compte un valor cadastral de 60.000 euros, la mitjana d’un immoble a Espanya.

L’any que ve, la capital del Vallès continuarà amb una de les quotes més baixes de les ciutats catalanes de més de 50.000 habitants. Un habitatge de les mateixes característiques implica sufragar 449 euros a Terrassa o 577 euros a Granollers.

L’Ajuntament preveu recaptar 58,2 milions d’euros d’IBI el 2024, sis milions més que enguany. L’impost és la principal via de finançament directe de l’Ajuntament, juntament amb l’impost de circulació (10,4 milions d’euros) i la taxa de residus (11,2 milions d’euros).

Les altres grans ciutats han apujat els impostos?

La majoria de les grans ciutats apujaran els impostos l’any 2024, i totes ho atribueixen als mateixos motius: la inflació, que ha provocat un augment dels costos del dia a dia, i la falta de finançament.

D’entre els municipis de més de 50.000 habitants, la pujada més alta en la quota d’IBI és a Sabadell, un 15% més en un sol any. Completen el top 5 de pujades: Reus (+12,5%), Rubí (+12%), Cerdanyola del Vallès (+11,6%) i Viladecans (+10%).

Per contra, Lleida és l’única gran ciutat que opta per rebaixar el tribut (-2%) i només Barcelona i Sant Cugat del Vallès han optat per congelar l’IBI. Jaume Collboni no ha aconseguit un acord per a aprovar les seves primeres ordenances fiscals com a alcalde de la capital catalana.

Com ha canviat la quota en els últims anys?

Després de la pujada anunciada per l’any que ve, la quota mitjana d’IBI s’haurà incrementat un 22% en cinc anys. Seguint el mateix exemple –el pis amb un valor cadastral de 60.000 euros–, això haurà significat passar de 308 euros (2019) a 374 euros (2024), és a dir, 66 euros més. L’augment experimentat a Sabadell només queda per sota del de Reus (+26%) i és equiparable al de Mataró, on també ha crescut un 22% en aquest període.

L’evolució de l’IBI, en un gràfic. Es mostra el rebut mitjà de la ciutat, segons les dades facilitades per l’Ajuntament