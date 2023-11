Manifestació contra la pujada d’impostos a Sabadell: “El 15%, que el pagui el Llaminer”

Més de dos centenars de persones s’han manifestat a les portes de l’Ajuntament per carregar contra l’increment dels impostos a Sabadell per al 2024. Una quinzena d’entitats de la ciutat han convocat la concentració, coincidint amb el ple municipal que va aprocar la modificació de les ordenances fiscals.

El Govern municipal va anunciar recentment una pujada general del 15% en els impostos i les taxes, que afectarà l’IBI, l’impost d’activitats econòmiques (IAE) i la taxa de residus, entre altres. La mesura no ha convençut els manifestants, que critiquen que l’increment de la pressió fiscal no va acompanyada d’una contenció de la despesa. “El 15%, que el pagui el Llaminer“, cridaven. Els manifestants lamenten que l’any passat, any electoral, es congelessin les taxes municipals i enguany s’hagin apujat. “És una presa de pèl, una enganyifa”, resava el manifest conjunt.

Una de les principals crítiques al govern de Farrés ha estat la despesa en el Nadal i la incorporació de Junts al govern. “Tots paguem més, però no s’han retallat en la campanya de Nadal ni en crear una sisena tinença d’alcaldia”, deien. Els convocants critiquen també la de la taxa de tractament i gestió de residus gestionada pel Consell Comarcal del Vallès Occidental i la compra del Museu del Gas per més de 3 milions d’euros.

ERC i Crida per Sabadell i Sabadell en Comú Podem formen part dels grups municipals convocants, juntament amb Moviment Popular de Sabadell, Comunistes de Catalunya, entre altres.