Qui és el Llaminer? Els secrets més ben guardats del nom de moda a Sabadell

Sabadell es va submergir divendres passat en l’univers nadalenc amb l’encesa de llums, que va tenir lloc en tres punts diferents de la ciutat. Com no podia ser d’una altra manera, l’entrada en el món màgic de la celebració va arribar de la mà del Llaminer, que va despertar passions entre els milers de sabadellencs que van sortir al carrer per gaudir de l’acte inaugural de la campanya 2023.

El personatge s’ha convertit en un símbol de la ciutat. Una espècie de referent per als més petits, amb la seva característica veu i una passió nadalenca que contagia els presents. Només calia ser divendres en algun dels indrets de l’encesa per veure la devoció amb la qual els més petits el contemplaven prement el botó dels llums. La cerimònia s’ha convertit en un acte més de la campanya, amb una expectació al nivell d’altres cites com la Cavalcada de Reis o les representacions del Somriu al Nadal, també amb segell sabadellenc.

Qui hi ha al darrere?

Amb un bastó de sucre i un barret ben llarg, vestit amb tonalitats, el Llaminer és el personatge nadalenc estrella per al públic infantil. A banda d’ajudar a destapar les figures del Calendari d’Advent, el Llaminer també ronda cada tarda per la Fira de Santa Llúcia. El seu èxit sembla no tenir aturador.

En una entrevista l’any passat al Diari, ell mateix va explicar alguns secrets i claus de la seva explosió. Interpretat per David Medina, de 36 anys, la seva escola ha estat a PortAventura, on l’artista va treballar durant 16 anys. Ell mateix celebrava la bona rebuda per part de la gent, que de seguida va adoptar-lo com un entranyable amic que apareix cada Nadal.

“S’ha creat un vincle molt, molt, molt especial! Et responen, canten i per ells ets molt màgic”, s’emocionava aleshores. La trucada de Joan Baptista Torrella va canviar el seu camí… i el de la celebració nadalenca a Sabadell. “Se’ns va ocórrer l’anada d’olla de Somriu al Nadal, amb el Calendari d’Advent. I em van atribuir el Llaminer, perquè es veu que té la mateixa essència que jo. I aquí estic!”, deia fa un any.

Com va néixer?

La seva figura va néixer a partir d’una creació de la productora sabadellenca EventsSBD per a la programació de Nadal de l’Ajuntament i en només tres anys ha esdevingut un personatge molt popular per a la infància i les famílies, que s’han après la cançó del Llaminer com qualsevol èxit que sona a la ràdio. “Sempre amb un somriure, jo et pico l’ullet. Al meu calendari, sempre estic content!”, ressona a Sabadell.

El Llaminer ja està preparat per tornar a obrir les finestres del Calendari d’Advent que s’instal·la a la façana de l’Ajuntament entre els dies 1 i 24 de desembre on hi ha la Fira de Santa Llúcia. Però el seu paper ha anat creixent, protagonista de l’espectacle musical Somriu al Nadal que enguany començarà el 27 de desembre.

L’any passat es va instal·lar la caseta del Llaminer al Racó del Campanar, un photocall en forma de casa de caramel on, una vegada acabat el seu espectacle, el Llaminer rep la visita dels infants. Ell aplana el camí al Soldadet Trencanous i la Ballarina, el Cuiner o la Fada de l’Hivern. Personatges que ja formen part de l’imaginari col·lectiu.

Mentrestant, la seva influència no para de créixer. “El Llaminer no tenia cap mena de pretensió i no s’esperava que això arribés a un nivell tan alt. I fa por… Fa por que la gent n’esperi més o se’n cansi… No sé si té detractors, però tant de bo duri molts anys, molta gent el pugui representar i es converteixi en un referent de la ciutat”. Observant l’escena dels últims dies, sembla que va camí d’aconseguir-ho.