Des de la seva caseta acolorida fins al vestíbul de l’Ajuntament, on hem de fer l’entrevista, hi ha pocs metres. Però el Llaminer no ho té gens fàcil per avançar. A cada passa desperta xiscles d’emoció, apareixen infants assedegats de Nadal per tot arreu. Volen saltar-li al damunt per abraçar-lo, els pares l’aturen per una fotografia. Vist l’èxit, amb un dels encarregats de seguretat comentem que no seria mala idea construir-li un accés secret per moure’s fins al Consistori, com els que deu haver-hi a la Casa Blanca per protegir el president o els que utilitzen els famosos per esquivar fans i treure amants de casa sense ser caçats per paparazzis.

Darrere de l’Spiderman hi ha Peter Parker. Qui hi té el Llaminer?

Doncs hi ha el David Medina, de 35 anys. Des de sempre m’he dedicat a les arts escèniques, que ja de ben petit em van cridar molt l’atenció. Vaig començar a la Joventut de la Faràndula, però la meva veritable escola ha estat treballar durant gairebé 16 anys a PortAventura. Pujar a dalt d’un escenari dia rere dia amb un públic diferent. Hi vaig fer d’arqueòleg del Temple del Foc durant molts anys. Per mi ha estat un dels espectacles on millor m’ho he passat. I vaig fer molta animació de carrer, que m’encanta perquè em vaig formar amb la Cubana. Sí que és cert que, després de tant temps, va arribar el moment de posar punt final a l’etapa. L’experiència va ser molt maca, però alhora m’he perdut moltes coses, tant personals com professionals.

I aleshores et converteixes en el Llaminer?

De cop i volta em va arribar la trucada de Joan Baptista Torrella, que em va dir que l’Ajuntament tenia pensat fer un espectacle de gran format per Nadal. I se’ns va ocórrer l’anada d’olla de Somriu al Nadal, amb el Calendari d’Advent. I em van atribuir el Llaminer, perquè es veu que té la mateixa essència que jo. I aquí estic!

Què sent el Llaminer quan veu la mirada dels nens aquest Nadal?

Bua! És una sensació súper maca i màgica! L’any passat el Llaminer va entrar molt bé i el van acollir molt ràpidament, però era una novetat i encara no hi havia aquest feedback amb les famílies i els nens. Aquest any, des del primer dia s’ha creat un vincle molt, molt, molt especial! Et responen, canten i per ells ets molt màgic. Suposo que en aquests moments els Reis Mags es deuen sentir com jo!

Què et demanen els nens?

El Llaminer no intenta ser com l’Ambaixador i no pregunta què volen per reis. És més aviat l’amic. Em pregunten i m’expliquen coses de l’escola, què els agrada, quins dibuixos veuen, quines cançons canten… Són converses d’amics! I perquè hi ha molta cua i no els puc dedicar tot el temps que voldria, si no xerraríem durant molta estona!

S’inspira en algun món màgic el personatge?

En principi, no. Amb el Joan Baptista vam plantejar molts personatges, alguns dels quals han vist la llum i altres s’han quedat pel camí perquè no ens encaixaven, però el Llaminer va ser el primer que vam tenir molt clar que havia de ser abstracte, màgic, sense gènere i molt esperpèntic. L’Alexandra Alcañiz, que el va dissenyar, es va inspirar en un con d’un euro del McDonald’s! Així va sortir el barret del Llaminer i després va començar a sortir-ne tot el vestit.

Com porta el Llaminer aquest esclat de popularitat?

Ho porta al·lucinant molt! Vaig començar a ser conscient d’on havia arribat el personatge sobretot a la Cavalcada, quan moltes famílies em deien que als nens els havia fet més il·lusió veure’m a mi que als Reis. Vaig pensar: ‘Coi, sí que ho ha petat fort el Llaminer!”. I aquest any en vaig ser conscient quan a la presentació de Nadal es va repetir el nom del Llaminer 20 vegades. I que n’hagin fet una galeta, surti als cartells… És molt maco. El Llaminer no tenia cap mena de pretensió i no s’esperava que això arribés a un nivell tan alt. I fa por… Fa por que la gent n’esperi més o se’n cansi… No sé si té detractors, però tant de bo duri molts anys, molta gent el pugui representar i es converteixi en un referent de la ciutat.

Ha transcendit qui s’amaga darrere el Llaminer?

M’agrada molt que això encara quedi molt al marge i que continuï la idea que és un personatge màgic que ve només per festes de Nadal, que s’instal·la al Calendari d’Advent i se’n va. Però sí que és cert que gràcies a les xarxes socials molta gent em posa cara, em para al carrer, t’agraeix la feina, t’envia missatges per Instagram d’enhorabona, et passa fotos… Però és molt agraït, tinc una taula plena de dibuixos que m’han regalat els nens.

Presenta’ns els seus amics.

Al Calendari hi viu molta gent. Però sobretot hi viuen el Soldadet i la Ballarina, que és una parella molt especial que no para de barallar-se. Tot el dia es tiren els plats per sobre, però s’estimen molt. És una relació d’amor-odi: no s’aguanten, però no es poden deixar d’estimar ni poden viure l’un sense l’altre. Hi ha el cuiner, que tot el dia prepara plats i receptes. I després hi ha la fada de l’hivern. Els seus encanteris són poc encertats i a vegades enreda la troca amb la vareta… Ens l’estimem molt, però és una mica maldestre. I a dins del Calendari, hi viuen molts personatges que, arran de l’èxit de l’any passat, estan una mica rebels i envejosos. Volen sortir i pot haver-hi sorpreses!

El Nadal a Sabadell és…

Molt màgic! Està ple de raconets amb molts detalls i encant. La paraula perfecta per definir-lo és ‘màgic’!