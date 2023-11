Hannun tanca el tercer trimestre de l’any amb un creixement de l’11%

L’empresa vallesana de mobles i decoració artesanal Hannun ha tancat el tercer trimestre de l’any amb un augment de les vendes, segons mostren els comptes publicats a BME Gowth, mercat on cotitza des del juny del 2022. Així mateix, Hannun ha continuat el seu creixement internacional, expandint els seus canals de venda. La companyia, nascuda a cavall de Matadepera i Terrassa i que actualment té seu a Castellar del Vallès, ha registrat el tercer trimestre del 2023 un creixement d’un 11% en comparació amb el mateix període de l’any anterior, el que suposa una facturació d’1,7 milions d’euros. A més, l’empresa ha millorat notablement les vendes netes del segon trimestre d’enguany, que es van situar en 1,37 milions d’euros. Tot i això, no supera els ingressos del primer trimestre (2,16 milions).

Aquest creixement s’ha degut, principalment, a l’increment de l’activitat de Artesta – l’empresa de làmines decoratives adquirida per Hannun en 2022- així com al creixement de vendes a França, un dels països estratègics per al grup.

D’aquesta manera, la companyia ha complert amb el benefici brut d’explotació (ebitda) projectat en el seu pla de negocis i continua millorant la seva rendibilitat operativa, havent-hi generat un marge contributiu del 27% en el tercer trimestre de l’any, la qual cosa ha suposat un increment de 15 punts en comparació al mateix període de l’any anterior.

APOSTA PELS “MARKETPLACES”

La firma vallesana destaca l’augment de les vendes per “marketplaces”, o mercats web. En aquest sentit, el 14% de les vendes de l’empresa provenen d’aquest canal. L’aposta pels “marketplaces” és clara, tenint en compte que els ingressos per mercats web van suposar un 10% de les vendes durant l’anterior trimestre.

Segons el CEO de Hannun, Joan Álvarez, “en aquest trimestre hem complert amb el nostre pressupost, la qual cosa suposa un pas més en la consolidació de la nostra rendibilitat operativa i expansió de l’activitat del Grup”.

Hannun pretén continuar amb la seva estratègia de creixement mentre incrementa la seva eficiència a nivell operatiu, consolidant la seva posició en el sector del mobiliari i decoració europeu sense deixar de costat els principis de sostenibilitat que li són associats, com l’ús de fusta recuperada en la fabricació de les seves peces com a factor diferenciador. A més, es tracta de la primera marca de mobiliari i decoració espanyola a formar part de la comunitat d’empreses certificades B-Corp, que construeixen un món més sostenible i inclusiu.